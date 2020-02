El perfil: David Martín

Formació

1992-1996

BUP I COU A L’INSTITUT CARLES RAHOLA (GIRONA)

“Ja de petit m’agradaven molt els ordinadors i els videojocs, sabia que volia ser programador. A l’institut vaig triar ciències per estudiar informàtica després”

1996-2000

ENGINYERIA TÈCNICA I INFORMÀTICA DE GESTIÓ A LA UNIVERSITAT DE GIRONA

“Vaig començar la carrera d’informàtica i just va coincidir amb els inicis d’internet. La universitat era un dels únics llocs a la ciutat on hi havia una bona connexió i ens hi passàvem el dia”

Experiència laboral

1998-2005

DIRECTOR TÈCNIC A INTERCOM GIRONA

“Al tercer any de la carrera vaig començar a treballar en una empresa de desenvolupament de pàgines web. Hi vaig entrar de becari i al cap de sis mesos ja era director tècnic. A més, tenia 21 anys quan va néixer el meu primer fill i encara estava a la universitat”

“Hi vaig estar set anys i vam crear un equip per desenvolupar pàgines web per a totes les empreses de Girona, per exemple per a la Fundació Dalí. També vam obrir una oficina a l’Argentina, on també teníem programadors”

2005-2008

DIRECTOR EXECUTIU D’EUREKAKIDS.NET

“Vaig marxar d’Intercom perquè vaig crear una nova empresa. Era una companyia online per vendre les joguines d’Eurekakids. Ells tenien tres botigues i estaven començant. Aleshores em vaig associar amb el seu creador per fundar una nova empresa i vendre els mateixos productes que a les botigues, però per internet”.

“En tres anys vam aconseguir una facturació de quatre milions d’euros només en venda online. Eurekakids va estar obrint botigues per Espanya i, just quan vaig vendre les meves accions, va començar a plantejar-se obrir-ne a l’estranger, per exemple a Itàlia”.

2008-ACTUALITAT

CREADOR I DIRECTOR EXECUTIU DE TRADEINN

“Em va venir a buscar un inversor de capital risc que tenia una companyia de material de submarinisme a l’Estartit i que havia anat malament. Vaig pactar entrar a l’empresa amb un pla de compra d’accions i vaig canviar tot el que hi havia fins aleshores”

“Vaig adonar-me que en el món de l’esport existien molts productes de marca. Jo sabia posicionar-los a internet i vaig decidir vendre’ls online a nivell internacional. El primer any vam facturar 3,5 milions d’euros, i l’any següent més de 7 milions. Al principi només veníem material de busseig, però necessitàvem ser estables durant la resta de l’any i vam incorporar l’esquí. I així successivament”