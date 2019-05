El perfil: David Levy

Formació

1988-1992

BUP I COU AL LICEU FRANCÈS DE BARCELONA

“Era força mal estudiant. M’ho explicaven, ho entenia i començava a avorrir-me i a molestar el del costat. Ho aprovava tot molt just i el meu pare només em demanava que acabés la secundària”

“Em passava els estius carregant caixes a l’empresa tèxtil de la família. Al final del primer any li vaig preguntar al meu pare quant em pagaria i em va respondre que era jo qui li hauria de pagar per tot el que havia après”

1992-1997

LLICENCIAT EN ECONÒMIQUES PER LA UNIVERSITAT RAMON LLULL

“No era una carrera que m’apassionés, però no volia començar a treballar amb 18 anys. La dinàmica de la facultat era més de treball per projectes, i per això m’ho vaig passar més bé que a l’escola”

“Quan vaig acabar la carrera volia marxar a Nova York. Vaig enviar 250 currículums a empreses de la ciutat i vaig rebre 250 cartes, molt ben escrites, en les quals em rebutjaven”

Experiència laboral

1997-2006

MERRILL LYNCH ESPANYA (NOVA YORK, BARCELONA I MADRID)

“Vaig arribar a Nova York per fer unes pràctiques de dos mesos, però m’hi vaig quedar dos anys. Vaig tenir la sort de trobar-me amb persones que em van ajudar moltíssim, que em van donar responsabilitats i que em van permetre créixer moltíssim”

“Vaig tenir l’opció de ser banquer a Nova York, però tenia implicacions personals molt fortes i volia tornar a Barcelona. Quan vaig anar a comprar el bitllet, la venedora d’American Airlines va endevinar que només volia el d’anada”

2007-ACTUALITAT

CONSELLER DELEGAT DE DIVERINVEST

“Els nostres clients ens contracten perquè els ajudem a gestionar les seves inversions i nosaltres ho fem amb honestedat, assessorament personalitzat i aportant valor”

“Gestionar 1.000 milions d’euros en inversions és una gran responsabilitat, sobretot quan treballes amb patrimonis mitjans o baixos, per això un ‘broker’ ha de tenir sempre un codi ètic d’inversió contrari a l’especulació”

“Ens falta molta cultura financera, també a les empreses. Molts pensen que invertir en borsa és com jugar al casino. Nosaltres treballem per fer entendre al client la responsabilitat que té i quines són les seves millors opcions amb planificació”

2007-ACTUALITAT FUNDADOR DE MIGRANODEARENA

“Vaig estar preparant-me durant anys per si l’empresa familiar em necessitava, però no es va donar el cas. Vaig crear la fundació per tornar a la societat part del que jo he rebut”

“Conec gent extraordinària que dedica la vida a projectes socials sobre el terreny. Jo no tinc aquesta vocació d’anar als llocs, però sí que puc aplicar els meus coneixements financers per trobar els recursos que facin possibles aquestes tasques”

“Vam crear una plataforma de ‘crowdfunding’ fa 10 anys i, ha tingut tant èxit que ha superat la fundació i s’ha convertit en un ‘marketplace’ de la solidaritat”