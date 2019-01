El perfil: David Camps

Formació

1990-1994LLICENCIAT EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES, UPF

“Els meus pares tenien un petit taller de confecció i ja d’adolescent veia que el món de l’empresa era el que m’agradava més. Vaig formar part de la primera promoció d’econòmiques a la Pompeu Fabra i m’ho vaig passar molt bé. Sobretot m’agradava la part més financera i de comptabilitat”.

1999MBA, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY (CLEVELAND, ESTATS UNITS)

2011PADE, IESE

Experiència laboral

1994-1998

Cap d'administració, financies, paellador

“Em vaig graduar al juny i tot seguit vaig començar a treballar a Paellador, una empresa que havia fundat l’igualadí Francesc Seuba arran de la venda de Rosdor, l’empresa de patates fregides que havia heretat del seu pare. En aquell moment Paellador era petita, hi treballaven unes 30 persones, i jo m’encarregava de l’àrea d’administració i finances”.

1998-2002

Director general adjunt, paellador

“Sempre havia volgut anar a l’estranger i, després de pactar-ho amb en Francesc, vaig marxar un any a Cleveland a fer un MBA. A la tornada, em va nomenar subdirector general de la companyia, que aleshores ja tenia entre 60 i 70 persones”.

“En Francesc estava molt implicat en la direcció de la companyia i vaig entendre que per poder desenvolupar-me professionalment em calia un lloc on hi hagués un potencial de creixement més ràpid. Em vaig buscar un substitut i em vaig posar a buscar feina”.

2002-Actualitat

Conseller delegat, Original Buff

“Tot i ser també d’Igualada, no coneixia Buff ni la família Rojas. Vaig trobar l’oferta al diari, vaig entrar al procés de selecció i em van escollir com a nou director general”.

“Amb uns 6 milions de facturació, Buff era una companyia petita: en Joan (Rojas) havia posat en marxa una idea boníssima amb molta creativitat, però en matèria de gestió, finances, comercialització i màrqueting hi havia molt per fer”.

“Produïm a Igualada i som conscients que els costos són més elevats, però entenem també els avantatges que suposa controlar molt bé com fas els teus productes”.

“Una part molt important ha estat la relació que sempre hem tingut amb la propietat. És poc habitual que una empresa familiar permeti a l’equip directiu (extern) prendre les decisions que són necessàries per a la companyia”.

1994-1998

Obre delegació als Estats Units

“Quan vaig arribar el 40 per cent de les vendes ja eren a l’estranger. El 2003 vam establir venda directa als Estats Units contractant una persona. Avui hi tenim una filial amb 25 empleats i és el nostre primer mercat. El 2006 també vam comprar el distribuïdor que teníem a Alemanya, el segon país on venem més”.