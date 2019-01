El perfil: David Arderiu

Formació

1989-1990

COU A L’ESCOLA ÀGORA

“Vaig entrar a l’escola el mateix any que la van obrir, i per primer cop vaig trobar un lloc que no funcionava per autoritat. Els professors et tractaven de tu a tu i aconseguien que tinguessis interès en totes les matèries”

1990-1996

LLICENCIAT EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS, LA SALLE

“El primer any a la universitat te’n cauen de totes bandes. Sempre havia tret molt bones notes, i al meu primer examen vaig treure un 1,3. Ho havia donat tot i va ser molt traumàtic”

“Estudiàvem en una època en què el que havies après caducava abans d’acabar la carrera. Així que, més que amb la part acadèmica, de la universitat em quedo amb l’aprenentatge de saber adaptar-me a un entorn canviant”

2003

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE DIRECTIUS, ESADE

“Aniria bé que tothom fes un curs així abans de firmar una hipoteca, ja que aprens com funcionen el món empresarial i les finances”

Experiència laboral

1994-1995

Voluntari Creu Roja

“Em vaig apuntar a la Creu Roja perquè tenien unes places que les convalidaven amb la mili. Al final vaig entrar al sorteig i vaig acabar escrivint cartes al ministre Serra per evitar el servei sense obtenir resposta”

“Finalment vaig fer servei social durant 18 mesos a l’Ajuntament de Barcelona, ajudant en els barris més conflictius amb temes informàtics”

1996-1997

Enginyer, Piscis Clinical Solution

“Van venir representants d’aquesta empresa a la universitat i ens van organitzar en equips de treball de dues persones per fer un projecte. L’endemà va venir el director general i ens va oferir feina pel que llavors vèiem com un dineral”

“En aquesta etapa vaig viure l’ambient d’una ‘start-up’. Teníem la sensació de formar part d’un projecte que no parava de créixer i que ho faria molt més”

1997-2004

Enginyer informàtic, Robotics

“Quan vaig entrar era l’empresa del meu pare i era molt petita. Jo hi feia de tot, fins i tot agafar el telèfon”

“Va ser en aquesta etapa que vam crear el VisualTime, un programa de gestió del temps per a les empreses. Va ser un gran cost, perquè significava començar de zero, però quan la competència ho va haver de fer nosaltres ja anàvem per davant”

2004-Actualitat

Director General, Robotics

“Vaig quedar-me a la direcció de l’empresa perquè volia provocar un canvi: que els treballadors dels nostres clients tinguessin més flexibilitat i fossin més feliços. En definitiva, deixar el meu granet de sorra en la societat”

“Les empreses estaven acostumades a programes de control d’accés dels treballadors i nosaltres vam proposar un gestor del temps. Sabíem interaccionar amb els ordinadors, però en aquests anys hem hagut d’aprendre a tractar amb persones, i això és més difícil”