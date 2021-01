El perfil: Daniel Oliver

Formació

“De petit vaig viure un temps a Bilbao, però he passat la major part de la meva vida a Barcelona, al barri de la Ribera, d’on eren els meus avis. De petit vaig estudiar al Liceu Francès i a l’institut em va sorprendre molt aprendre com funcionen les cèl·lules i la vida. Després vaig fer biologia a la Universitat de Barcelona entre el 1995 i el 2000, però també soc traductor diplomat en anglès. Vaig estudiar biologia per pura passió, però més tard vaig veure que la investigació acadèmica no era per a mi”.

Trajectòria professional

“He tingut 18 feines diferents. Vaig fer d’intèrpret en jutjats d’Anglaterra, de programador per a Accenture, també d’inspector de contaminació atmosfèrica… Però arran de la crisi del 2008 em va interessar l’economia col·laborativa i el 2010 vaig deixar la meva feina per ajudar altres a finançar els seus projectes amb el ‘crowdfunding’. Vaig ser el president de l’Associació Espanyola de Crowdfunding entre el 2014 i el 2016, i el 2015 vaig fundar Capital Cell, una companyia centrada en aquests models d’inversió per a empreses de biotecnologia”.

Un èxit

“Haver tingut fills al mateix temps que vaig crear l’empresa”

Un fracàs

“Crec que durant uns anys em vaig entossudir en adoptar un model de vida que no era el meu: treballar per a altres i buscar l’aprovació del món laboral”

Lliçons de vida

“Per conciliar família i feina no hi ha una recepta màgica, cal fer-ho i ja està. Ser emprenedor i pare a la vegada em va permetre passar més temps amb la meva filla. M’era igual si no era un bon moment, però el resultat va ser molt positiu”. “Des del sector científic cal trencar la barrera del llenguatge tècnic perquè la societat no l’entén. A més, Barcelona és una de les capitals europees de la biotecnologia, amb empreses científiques molt bones, però sense finançament. Des del 2008 fins ara si haguessis invertit en biotecnologia haguessis guanyat més diners que en la majoria d’altres sectors”.