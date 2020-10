Cristóbal Colón

Un èxit

“Fabricar iogurts. Em deien que fes formatges i que no podríem competir contra grans empreses. Vam tenir sort i un àngel de la guarda”

Un fracàs

“N’hem tingut milers, però no el més comú: no reconèixer les faltes. Hem vist que no en sabíem i sempre hem estat atents als errors”

Formació

“Vaig néixer a Zuera, un poble rural de l’Aragó, però als 14 anys vaig quedar orfe de pare i vaig anar a viure amb un tiet que feia de sastre a Saragossa. Vaig aprendre l’ofici i, amb el temps, vaig crear el meu propi taller de sastre. Tenia 18 anys i em guanyava bé la vida, però militava al Partit Comunista d’Espanya i el 1968 vaig anar a la presó durant les protestes del Maig Francès. Vaig quedar fitxat per la policia, així que ja preveia una mili dura i vaig vendre el negoci de sastre abans d’anar-hi”

Trajectòria professional

“Al PCE vaig conèixer la psiquiatria. Després de la mili treballava en un psiquiàtric a Saragossa com a infermer però em van acomiadar per comunista i vaig venir al psiquiàtric de Martorell. El 1973, mentre exercia, vaig llicenciar-me en psicologia a la UAB. El 1982 vaig fundar La Fageda per donar feina digna a persones amb problemes psiquiàtrics, primer a través d’altres empreses i després mitjançant la nostra granja i fàbrica de iogurts. Vam començar sense recursos i hem arribat fins on som ara”

Lliçons de vida

“La feina ha sigut molt important per a mi: una vida amb sentit s’aconsegueix si la teva feina en té, perquè ens passem la major part del temps treballant. Aquest pensament és el que m’ha donat força en els tantíssims moments de dificultats que hem passat. La vida és una aventura complicada que requereix molta feina i esforç, però sobretot també tenir les coses clares. Un consell als emprenedors: sigueu valents, prudents i humils amb vosaltres mateixos. Jo era sastre i psicòleg, no tenia ni idea de iogurts, però vaig acceptar que no hi entenia i em vaig envoltar de gent que sí que en sabia”