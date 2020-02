El perfil: Carolina Rius

Formació

2000-2004

COMERÇ INTERNACIONAL A ESCI-UPF

“Des de molt petita tenia la sensació que volia moure’m en un entorn internacional, volia viatjar, i ja em veia com una dona de negocis”.

2012-2014

MPA A HERTIE SCHOOL OF GOVERNANCE DE BERLÍN

“Vaig anar a Berlín a estudiar administració pública i em vaig especialitzar en les inversions d’impacte social”.

Experiència laboral

2003-2004

TREBALLADORA DE CIT IRLANDA

“Vaig treballar per a multinacionals i vaig anar a Irlanda a aprendre anglès. És una experiència molt diferent i en vaig treure coses positives, com la multiculturalitat, el treball en equip i la motivació per als resultats”.

2005-2006

CONSULTORA JÚNIOR D’ACCIÓ A L’ÍNDIA

“Vaig anar a l’Índia en principi per només un any amb una beca de la Generalitat i m’hi vaig acabar quedant. La meva prioritat era anar al Caire, però vaig acabar a l’Àsia”.

“Tenia 24 anys quan hi vaig arribar. Volia anar on hi havia coses per fer, on hi ha molts problemes socials i mediambientals, que volia resoldre des del punt de vista dels negocis”.

2006-2016

FUNDADORA I CEO D’INQUVE

“Vaig decidir quedar-me i, sola i amb 25 anys, vaig crear la meva primera empresa, Inquve, a Nova Delhi. És una companyia que ajuda i assessora les empreses estrangeres per trobar distribuïdors, socis comercials i possibles inversions per fer negocis al país asiàtic”.

“L’empresa va anar molt bé. Els primers clients van ser fonamentals, com la Cambra de Comerç de Ciudad Real o de Múrcia. Després vam créixer i ens vam expandir, obrint una oficina a Malàisia per cobrir també tot el Sud-est Asiàtic”.

2017-ACTUALITAT

COFUNDADORA I DIRECTORA DE NEGOCI DE HUSK ADVENTURES

“Vaig decidir sortir d’Inquve i vaig anar a fer un màster a Berlín. Després vaig conèixer la meva actual sòcia i vam crear Husk. Volíem revaloritzar un residu agrícola, la pellofa de l’arròs, i convertir-lo en ‘biochar’, un producte per als pagesos més pobres del món. Millora la qualitat de la terra de cultiu, cosa que incrementa la productivitat i també els ingressos”.

“Estàvem decidides amb el projecte i vam estar mesos investigant amb experts de tot el món per trobar el ‘biochar’. És un producte que ja existia a l’Amazones precolombina i que l’ONU ha definit com una de les sis tecnologies que pot revertir el canvi climàtic”.