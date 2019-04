El perfil: Carlos Eres

Formació

1967-1971

EGB I PREPARACIÓ DEL BATXILLERAT A L’ESCOLA D’ISONA

“Al poble, quan tenies 14 anys havies de decidir si marxaves per seguir estudiant o per treballar. Depenia dels mitjans de la teva família i la meva no en tenia gaires, així que vaig agafar un autobús i vaig marxar a Barcelona”

“Vaig començar a treballar en un bar. El meu pare em deia que havia d’entrar en un banc, perquè eren diners segurs i de per vida, així que li vaig fer cas: vaig fer les oposicions, i al cap de dos mesos d’arribar a Barcelona estava a Banca Catalana”

2007-2008

BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT A IESE

“Com que no tenia estudis, m’he anat formant per a cadascuna de les meves etapes laborals a través de cursos sobre tecnologia o programes de direcció”

Experiència laboral

1972-1986 RESPONSABLE DEL DEP. D’ESTRANGER. BANCA CATALANA

“Els que entràvem amb menys de 16 anys començàvem de grums. Havia sortit del poble per primer cop i anava per Barcelona saludant tothom. A Banca Catalana vaig fer amics de seguida per necessitat i va ser una etapa de creixement personal i professional increïble”

“Vam anar a Madrid a manifestar-nos contra l’adjudicació del banc al BBV. Estàvem eufòrics, però de tornada ens van informar que s’havia concretat l’operació. Mai oblidaré la rebuda dels companys a Barcelona, que ens estaven esperant per portar-nos a casa”

1986-1989

CAP DE SISTEMES INFORMÀTICS. BANCO ATLÁNTICO

“En els últims anys a Banca Catalana era gairebé l’analista de sistemes i em vaig formar en programació. A l’Atlántico hi vam anar un grup de gent que hi vam entrar per fer les coses d’una altra manera: dissenyar sistemes informàtics, fer bases de dades i introduir el funcionament de la tecnologia”

1989-2001

DIRECTOR D’IT, RH I NEGOCI, DEUTSCHE BANK

“Al final d’aquesta etapa començo el projecte per canviar Banco Madrid, que havia de passar de ser un banc tradicional a un amb oficines amb l’última tecnologia. Jo m’encarregava d’aquesta transformació i va ser un èxit, malgrat el punt de partida”

“L’oferta de GFT arriba per casualitat, perquè jo no era el primer candidat. D’un dia per l’altre em trobo de director general d’una empresa i va ser com quan amb 14 anys vaig aprendre a rentar gots per treballar al bar”

2001-ACTUALITAT

DIRECTOR GENERAL A ESPANYA. GFT GROUP

“Volíem menjar-nos el món i arribar a tots els sectors, però l’esclat de les puntcom, el final dels projectes relacionats amb l’euro i l’‘efecte 2000’ van suposar un bany de realitat. Vam entendre que havíem de centrar-nos a fer el que sabíem fer, que és tecnologia per a la banca”

“El 2004 ens encarreguen la transformació tecnològica d’un banc brasiler. Hi anem sense conèixer l’idioma ni el país, i en tres anys el projecte ja ens donava 100 milions de dòlars anuals. Avui hi tenim dues seus, 750 empleats i el company que s’hi va quedar és fill predilecte d’un poble de São Paulo”

“A GFT fem tot tipus de projectes tecnològics per al món financer separant centres de producció del punt de venda. Tenim gent que, a banda de parlar qualsevol llengua, entén l’idioma bancari, i això serveix per treballar en qualsevol país”

“Avui la banca ha perdut molt de poder davant dels clients, potser per la crisi o per la quantitat de competidors. La tecnologia ha permès que petites firmes agafin trossets del seu negoci i en treguin grans beneficis”