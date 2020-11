El perfil: Carlos Pierre

Un èxit

“Badi. Començar amb una idea en un paper i va acabar amb un grup de 100 persones i tres milions d’usuaris”

Un fracàs

“Molts. Una cosa que ara faria diferent és estar més centrat en l’operativa i el producte de la companyia, i menys en els inversors”

Formació

“D’adolescent vaig estudiar un any a Boston. Vaig cursar el batxillerat aquí i vaig fer administració d’empreses a l’IQS entre el 2008 i el 2013, tot i que al principi volia ser advocat com el meu pare i no era bon estudiant. Sempre he tingut molta iniciativa i a la meva família ja hi havia la tradició d’emprendre: totes les generacions han creat el seu propi negoci. A la universitat vaig fer pràctiques a Nestlé i al Banc Sabadell, i també he fet un curs de finances a la London School of Economics i un màster en auditoria i comptabilitat a la UPF”

Trajectòria professional

“Quan vaig sortir de la carrera vaig entrar a PwC, on vaig estar-m’hi fins al 2015, però l’auditoria no m’acabava d’atraure. Aleshores vaig decidir crear el meu propi projecte, perquè en paral·lel buscava un pis compartit, però el sistema per fer-ho estava molt antiquat. Així va sorgir Badi. Mentre era a PwC, amb un amic dissenyàvem l’apli de nit. Per engegar-ho necessitava 15.000 euros, però no tenia diners i vaig sortir a buscar finançament només amb un PowerPoint. Vaig aconseguir 30.000 euros entre amics i coneguts i vaig poder llançar l’aplicació”

Lliçons de vida

“Una persona que comença a emprendre ha d’estar preparada per rebre moltes negatives, tant d’inversors com de l’entorn. Passes per moments difícils durant cinc o deu anys. Quan vas a buscar inversió, en realitat només necessites que un inversor aposti per tu, el primer. Cal estar preparat per acceptar tots aquests nos, però cal seguir amb la mateixa determinació per trobar qui finalment et digui que sí. També és molt important l’equip. Al principi no ho entenia, però ara sí. És important la gent amb qui treballes perquè és l’única cosa que sustenta la teva companyia i que et farà arribar als objectius”.