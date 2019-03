El perfil: Carles Tejedor

Formació

1980-1988

EGB A L’ESCOLA CULTURA PRÀCTICA DE TERRASSA

“No era un bon estudiant i ja tenia clar que volia estudiar gastronomia. Passava la temporada de Pasqua a la Pastisseria Reig, a Coll de Nargó, fent mones, i vaig entendre que allò no era una feina sinó una forma de vida”

“Amb 13 anys vaig marxar a Anglaterra tot sol per treballar al restaurant d’un hotel de Southampton. La primera setmana ja volia tornar, però el meu pare em va ensenyar que no podia tirar la tovallola. Va ser l’experiència més dura de la meva vida, però també la que em va convertir en qui soc”

1988-1992

ESCOLA DE CUINA JOVIAT DE MANRESA

“Combinava els estudis amb temporades al Forn Turull de Terrassa. M’agradaven la precisió, el respecte pel producte i el temps que requereix la pastisseria; això em va servir després per a l’alta gastronomia”

Experiència laboral

1993-1996

CUINER EN HOTELS DE MANCHESTER I BIRMINGHAM

“Els meus companys de promoció volien anar a França, però jo sentia Anglaterra com casa meva”

1998-2000

CUINER A L'HOTEL SAVOY DE LONDRES

“No tenia diners i estava a un dia d’haver de dormir al carrer quan vaig decidir colar-me a les cuines del Savoy i presentar-me al xef. Em va renyar, però em va fitxar”

“Al cap d’un any m’encarreguen muntar el primer restaurant de tapes de Londres. Va tenir tant èxit que Harrods ens va imitar”

2002-2004

CUINER A L'HOTEL PLAZA DE BARCELONA

“Havia fet una carrera fora, però aquí no em coneixia ningú. Vaig haver de quedar tercer en un concurs perquè algú s’interessés de nou per mi”

2005-2013

CAP DE CUINA DEL VIA VENETO

“Em veig amb 32 anys gestionant un restaurant que portava 50 anys amb estrella Michelin. Vaig veure que tot el que havia après fins llavors era un entrenament per a aquell moment”

2006-2010

PROFESSOR DE CIÈNCIA I CUINA A HARVARD I AL MIT DE BOSTON

“Jo no tenia ni l’EGB i havia de parlar sobre reologia davant de mil eminències. Si no tenia vertigen és perquè tenia l’experiència necessària per defensar el que explicava”

2014-ACTUALITAT

FUNDADOR I DIRECTOR GENERAL D’OILMOTION

“Deixo el Via Veneto perquè necessitava reinventar-me. A l’empresa assessorem empreses gastronòmiques en tots els àmbits. Som el seu llibre d’instruccions i un control de qualitat”

2014

DIRECTOR GASTRONÒMIC EL NACIONAL

2016-ACTUALITAT

DIRECTOR GASTRONÒMIC LOMOALTO - LOMOBAJO I BE SO

“Al Be So em donen via lliure per fer el restaurant gastronòmic que sempre he imaginat, i és el que tenim avui”

“Treballem molt el producte amb tècniques contemporànies, i això ens permet explicar històries a través de la tòfona, del ramen o, fins i tot, del pa” Director gastronòmic del restaurant Be So i director general d’Oilmotion