Bernardo Hernández

Formació

“Vaig viure a Salamanca fins als 17 anys, quan vaig marxar a Madrid. De petit hi va haver moltes coses que em van influir, una d’elles la pel·lícula ‘Wall Street’. No portava gens bé l’anglès, però volia viure en aquell món. Vaig aconseguir unes beques i vaig anar a Madrid per estudiar administració d’empreses a Icade. Després vaig marxar als Estats Units per fer un màster en finances al Boston College. Vaig tenir molta sort i em vaig quedar treballant a Wall Street, com la pel·lícula que havia vist de petit”.

Trajectòria professional

“Durant els 90 vaig treballar en dos fons d’inversió als EUA, on vaig veure la sortida a borsa d’Amazon i Yahoo. El 1999 vaig tornar a Espanya i amb Jesús Encinar vam crear Idealista. El 2005 vaig entrar a treballar a Google Espanya i dos anys després vaig anar a la central a San Francsico, on vaig ser director mundial de tots els seus productes de consum. El 2013 vaig marxar a Yahoo per ser director general de Flickr. Ho vaig deixar al cap de dos anys per tornar a Espanya altre cop i, després d’invertir en Verse, en soc el CEO des del 2017”.

Lliçons de vida

“Crec que aquí hi ha hagut molta urgència per desenvolupar l’ecosistema tecnològic i empresarial, per assemblar-nos a Silicon Valley, que s’ha venut massa el concepte d’emprenedor. Hi ha molta artificialitat, que no és bona per al mateix ecosistema perquè es mantenen de manera no natural projectes i emprenedors que realment no ho són. En el fons, això és molt semblant a la selecció natural: un producte és bo si és capaç d’aconseguir capital que el financi i clients que l’utilitzin. Si això ho forces, després aquestes empreses no tenen existència pròpia per continuar en el mercat, i això és un perill”.

Un èxit

“Estic especialment orgullós de la icona de Google Maps. És una de les primeres coses que vaig fer a San Francisco i ara s’ha convertit en un símbol universal de la geolocalització”

Un fracàs

“N’he tingut molts, gairebé tants com encerts, o més. Però diria no haver-me assegut a parlar més quan he tingut problemes, em podria haver estalviat molt de temps”