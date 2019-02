El perfil: Anna Maiques

Formació

1988-1989

COU AL BUTLER HIGH SCHOOL. AUGUSTA (ESTATS UNITS)

“Aquell any vaig passar de l’entorn protegit de Barcelona a un lloc amb problemes de pobresa i racisme com l’estat de Geòrgia. Va ser curiós, perquè vivia en una comunitat negra i era l’única blanca a l’autobús de l’institut, o sigui que jo era la minoria”

“El que em va agradar d’aquesta primera experiència americana és que tot era com a les pel·lícules d’instituts, però va ser una experiència dura, amb situacions socials d’una violència extrema”

1989-1994

LLICENCIADA EN ECONOMIA A LA UB

1992-1993

LLICENCIADA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES A LA UNIVERSITAT DE WOLVERHAMPTON (REGNE UNIT)

“Vaig aprofitar l’Erasmus per fer la doble titulació i agafar una feina com a bibliotecària de la universitat. Fèiem moltes presentacions en públic dels nostres treballs i allà vaig descobrir la importància de la comunicació”

1995

MÀSTER EN ECONOMIA SOCIAL A LA LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY DE MAASTRICHT (HOLANDA)

“Des d’un bon principi em vaig interessar per l’impacte que podien tenir les empreses en la societat. A la carrera notava una certa desconnexió entre el que ens ensenyaven que havia de ser una empresa i la realitat social de pobresa i desigualtat que tenim”

2015

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM A IESE

Experiència laboral

1996-1998

COORDINADORA DEL PROJECTE IGLÚ, COMISSIONS OBRERES

“Vaig descobrir la realitat del Quart Món treballant amb centres d’exclusió social, i això em va donar molta perspectiva sobre el que tenia al costat de casa”

1998-2000

BUSINESS DEVELOPMENT. STARLAB (BÈLGICA)

“Vaig viure i treballar durant un any en un castell de Bèlgica al costat d’un físic rus que investigava sobre viatges temporals i altres científics dedicats a la robòtica, la genòmica i tot el que et puguis imaginar. Era un ambient espectacular”

“El nostre encàrrec era obrir Starlab a Barcelona, i ho vam fer juntament amb el meu marit, Giulio Ruffini. Ell era el científic, així que vaig haver d’espavilar-me i aquí és quan es va despertar el meu esperit emprenedor”

2000-2011

COFUNDADORA I BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER. STARLAB

“L’empresa belga va tancar però vam voler continuar el projecte i ho vam fer juntament amb Manel Adell. Viure el tancament d’una companyia va ser un aprenentatge que ens ha servit molt”

“A l’any 2000, un doctor de la Vall d’Hebron li va demanar al Giulio si, com a matemàtic i físic, podia analitzar els encefalogrames d’una persona alcohòlica i d’una altra no alcohòlica. Vam entendre que teníem molt a aportar a la neurociència”

“El que més valoro d’aquesta etapa és haver-nos posicionat per pura meritocràcia. No ens coneixia ningú i, malgrat això, vam aconseguir molts projectes de l’Agència Espacial Europea i del món de la neurociència”

2011-AVUI

CEO. NEUROELECTRICS. BOSTON (ESTATS UNITS)

“Neuroelectrics va sorgir com una ‘spin-off’ de Starlab en la qual crearíem els prototips i hardwares necessaris per desenvolupar els nostres projectes. Volíem anar més enllà de la recerca per comercialitzar dispositius per al sector mèdic”

“Marxem a Boston perquè veiem que hi ha una gran reacció del mercat d’allà quan llancem els nostres dispositius. Calia que hi anéssim per entendre les necessitats i la feina d’institucions com Harvard i el MIT amb els nostres productes”

2018-AVUI

AMBAIXADORA A SCITECH DIPLOHUB

“Creem ponts entre l’ecosistema científic de Barcelona que està treballant arreu del món. Volem fer projectes de recerca en què col·laborin científics, trobar models de finançament per al seu desenvolupament i treballar plegats des de diferents ubicacions”