El perfil: Albert Salmerón

Formació

1979 - 1984

BUP I COU A L’INSTITUT MONTSERRAT DE BARCELONA

“L’institut tenia un component cultural molt marcat, i hi vaig coincidir amb gent que després m’he trobat en l’àmbit professional com a gestors culturals o com a artistes”

“És l’època en què començo a entrar en l’escena musical de Barcelona. Igual que a Madrid tenien la Movida, aquí hi havia tot un moviment al voltant de Zeleste o el Casal de Joves Transformadors”

1985 - 1989

LLICENCIAT EN CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ PER LA UAB

“Em vaig decidir pel periodisme perquè em permetia tenir una visió molt global de la realitat i tocar temes molt diferents i que m’interessaven”

“Durant la carrera començo a organitzar concerts dels grups dels meus amics. Preparo la producció, enganxo cartells i faig de mànager. Era un ‘hobby’, però estava començant la meva carrera com a promotor sense saber-ho”

Experiència Laboral

1991 - 1992

COORDINADOR DE REDACCIÓ DE LA REVISTA ‘AJOBLANCO’

“Em passava el dia a la redacció, corregint textos, preparant reportatges i fent crítiques culturals, però també vaig fer molt de carrer. Era una feina molt versàtil”

“Durant aquell any també vaig crear Producciones Animadas, i va arribar un moment en què vaig haver d’escollir. Vaig continuar lligat al periodisme col·laborant amb mitjans com ‘Rockdelux’ o el ‘Tentaciones’ d’‘El País’”

1991 - ACTUALITAT

FUNDADOR I DIRECTOR DE PRODUCCIONES ANIMADAS

“La promotora neix per la voluntat de quatre amics entusiasmats amb l’escena de clubs i concerts de Londres. Veiem un forat per dedicar-nos al món de la música i creem un projecte sense saber cap a on anirà”

“Tenim els primers problemes econòmics quan fem el salt internacional. L’estiu del 1992 vam fer gires per Barcelona i Madrid amb les bandes d’‘acid-jazz’ Galliano i The James Taylor Quartet, i entenem la complexitat del negoci”

1995 - 2001

DIRECTOR DE COSMOS RECORDS

“Vam crear una discogràfica per publicar un recopilatori amb artistes ‘dance’ de Barcelona i allò va anar a més. Va ser molt estimulant, ja que vam tenir músics com Madelman, Chop Suey, Peanut Pie o Aviador Dro, i vam poder treballar en la seva història, imatge i disseny, a més de la producció dels discos”

2000 - 2003

DIRECTOR ARTÍSTIC, BARCELONA ACCIÓ MUSICAL (BAM)

“Vam ser uns actors importants en la introducció i popularització de la música electrònica a la ciutat i a l’Estat. Feia anys que col·laboràvem amb les institucions. El nomenament va ser un reconeixement”

2017 - ACTUALITAT

PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS MUSICALS (APM)

“A l’APM he descobert el paper polític de representar tots els actors de la indústria per defensar-los, transmetre les seves preocupacions i avançar en la legislació i protecció del sector”

“La música segueix sent la gran marginada dins de la cultura. Les mentalitats no canvien i tenim un llast històric difícil de superar”