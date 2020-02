El perfil: Alba Garcia

Formació

1991-2003

ESCOLA BETLEM DE PREMIÀ DE DALT

«Els meus pares em van tenir amb 20 anys mentre tots dos estudiaven. Va ser una situació molt complicada però sempre els estaré agraïda»

«La meva àvia va fundar les escoles Betlem i la meva mare i les meves tietes van seguir amb el projecte. Veure un negoci familiar en el dia a dia m’ha ajudat molt»

2006-2010

NEGOCIS INTERNACIONALS A L’ESCI-UPF

«Em va donar una visió molt extensa del món empresarial i estic agraïda perquè em va donar les eines per poder executar les meves pròpies idees després»

2010-2013

DISSENY DE MODA A LA IED

«Vaig fer una doble llicenciatura perquè la moda era el sector al qual em volia dedicar, significava professionalitzar-me i era un espai purament creatiu»

Experiència laboral

2010-2011

DISSENYADORA A MI&CO

«Mi&Co és una marca petita i em va ajudar molt a créixer professionalment. És una empresa familiar que em va ensenyar que darrere de cada producte hi ha un esforç i que, òbviament, no té els recursos del ‘fast-fashion’»

2013-2015

RESPONSABLE DE DISSENY D’OYSHO (INDITEX)

«Amb Mango vaig veure com funcionava la indústria, però a Inditex en vaig veure les conseqüències. Vaig tenir la sort de tenir molta relació amb Àsia i m’hi enviaven tres cops per temporada, sobretot a l’Índia i la Xina»

«Al principi dels meus viatges estava molt afectada emocionalment. Veus les conseqüències de les decisions que tu prens tant a nivell mediambiental com social. Fins aleshores no n’era conscient. La primera vegada que vaig anar a la Xina no veia el terra del carrer per culpa d’un núvol de contaminació. Et planteges si la teva direcció professional és la correcta»

«Inditex té molts detractors, però per a mi va ser un màster poder treballar per ells. Vaig arribar a ser responsable d’un equip, vaig créixer i vaig conèixer el sector des de dins»

2015-ACTUALITAT

COFUNDADORA DE BCOME

«Investigava molt personalment sobre sostenibilitat i intentava impulsar canvis des de dins d’Inditex. Però un dia vaig deixar la feina i amb la meva sòcia vam decidir muntar una consultoria per ajudar les empreses de moda a ser sostenibles. Fem un estudi mediambiental i social de les marques i després elles ho poden explicar al consumidor final amb etiquetes intel·ligents»