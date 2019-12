Una apli posa fi al malson de perdre un dècim premiat

T’HAN ROBAT LA cartera o ha acabat per accident dins la rentadora, la persona amb la qual comparties el dècim s’ha fugat del país o, simplement, no recordes on l’has deixat. No és el més habitual, però la mala sort pot convertir un dècim de loteria premiat en una història de desgràcia. La versió en paper dels bitllets comporta un risc inherent: si perds de vista el dècim, no el cobraràs. Des de fa uns anys, però, l’aplicació madrilenya TuLotero ha posat en marxa un salvavides digital dedicat exclusivament als sortejos. Des de l’aplicació, l’usuari pot participar en diverses loteries -des de la Loteria de Nadal fins a l’Euromilions, la Quiniela o la Primitiva- i quedar-se amb una còpia virtual del bitllet, que és el justificant. L’original es guarda a la caixa forta de l’administració de loteria.

TULOTERO FUNCIONA COM un canal de venda de comerç electrònic per a aquests establiments. Té prop de 240 administracions de loteria d’arreu d’Espanya associades i els clients poden triar en quina volen comprar la seva petita probabilitat de fer-se milionaris. Tot i així, des de l’empresa admeten que els usuaris es fixen més en els números i les terminacions que en la població de l’administració. La plataforma està pensada de manera semblant a un compte de prepagament. Per comprar les participacions has de carregar un saldo i, si acabes sent afortunat, el premi es cobra directament a través d’aquest compte. El premiat no ha d’anar presencialment enlloc, i és l’empresa la que el truca en cas que la recompensa superi els 20.000 euros per demanar-li les dades necessàries perquè el propietari de l’administració li pugui fer l’ingrés, explica a l’ARA una portaveu de TuLotero.

La companyia va llançar l’aplicació el 2016, i des d’aleshores ha passat d’un equip de cinc persones a una trentena. En aquest temps han repartit set vegades el premi del milió de l’Euromilions i han entregat un pot de més de dos milions de la Bonoloto. L’aplicació també ha anat incorporant noves funcions, com ara la possibilitat de crear grups per compartir un dècim amb els contactes de la teva agenda del mòbil. Per evitar malentesos, és la mateixa plataforma la que reparteix el premi a parts iguals entre els que han comprat el bitllet. El model de negoci per a TuLotero s’articula a través de la comissió que s’enduen en determinats premis, però l’empresa no dona detalls sobre els ingressos. Per al sorteig d’avui de la Loteria de Nadal han posat a la venda 30.000 números, i ja fa setmanes que no en tenen ni un acabat en 13, un any més el número més sol·licitat.