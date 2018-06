Com vendre 7.000 vambes sense tenir-les i sense diners

“Wado vol dir gràcies en cherokee”, explica Marta Llauquet, la fundadora d’aquesta firma, juntament amb els seus amics Lizzie Sabin i Damian Augustyniak. Amb només 28 anys, els tres socis d’aquesta nova marca de vambes inspirades en els anys 80 asseguren que, efectivament, tenen “molt per agrair”. Van decidir finançar el seu projecte empresarial a través de la plataforma de micromecenatge Kickstarter i van aconseguir els 11.000 euros que necessitaven en només 24 hores. Pocs dies després ja havien superat el rècord de 190.000 euros que havia aconseguit un altre referent del sector, les ulleres de sol Hawkers.

Ara, tres mesos després, ja estan a punt de superar els 600.000 euros en una altra plataforma, Indiegogo. Han aconseguit prevendre 7.000 parells de vambes abans d’haver-les fabricat i sense tenir els diners per fer-ho.

“Ara ja ens arribaran els primers 7.000 parells, que estan tots venuts, i ja hem començat a produir les següents 10.000 unitats”, explica Llauquet. “M’encanten les vambes i als meus socis també; així va començar tot”, explica aquesta jove emprenedora, que també està conscienciada amb el medi ambient: “A Wado plantem dos arbres per cada parell de vambes que venem -explica-, de manera que ja hem plantat 14.000 arbres, a l’Índia, concretament”.

També fan sostenible el procés de producció. “Ens costa tres vegades més, però treballem amb un procés de curtició de la pell que no utilitza crom, un element químic que contamina molt, tant els artesans quan treballen com els rius després”, manté Llauquet.

Fabriquen a Portugal i venen a tot el món, però el públic espanyol encara se’ls resisteix. “Venem sobretot a Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos i França; aquests països representen el 70% de les nostres vendes”, explica Llauquet, que admet que la clau per triomfar a Kickstarter és que funcioni l’arrencada de campanya.

“Si el primer dia aconsegueixes bona part del teu objectiu, la plataforma et posiciona molt amunt i això dona molta visibilitat al teu projecte”, explica l’empresària, que reconeix que ella i els seus socis van preparar molt bé la sortida. “Vam estar mesos treballant, i el dia que començàvem a recollir diners a Kickstarter vam fer un acte, amb familiars i amics, on vam explicar el projecte i els vam ensenyar els prototips; gairebé tots van comprar-ne i això ens va ajudar molt”, admet Llauquet.

De fet, la inversió inicial en el seu negoci no supera els 3.000 euros. “Eren els diners que necessitàvem per desenvolupar algunes proves, els prototips, fer el registre de la marca i aquestes coses”, detalla. Després de veure l’acceptació del seu producte es van constituir en una societat limitada, i ara ja són quatre persones en total treballant a temps complet a Wado. Llauquet, que es va formar a l’escola de negocis Esade, assegura que la feina prèvia abans de finançar-se amb micromecenatge és crucial. “Durant la precampanya, mesos abans del llançament, t’has de dedicar a crear contingut per tal que el primer dia aconsegueixis recaptar tants diners com puguis”, explica.

Mobilitzar les xarxes socials també és un altre dels pilars bàsics del seu negoci. “En el nostre cas, nosaltres també utilitzem Facebook Ads; aquesta eina ens permet sortir del nostre cercle i enfocar molt bé l’audiència a la qual volem arribar”, argumenta Llauquet. “L’audiència que cal identificar molt bé en aquests casos és el públic que s’interessa pel crowdfunding i no pas els que segueixen la moda”, afegeix.

Ara que les prevendes els han permès arrencar, l’equip de Wado vol centrar-se a desenvolupar la seva pròpia botiga online, que esperen tenir en marxa aquest mes de setembre. “No volem una botiga física, només e-commerce ”, assegura Llauquet, tot i que matisa que per arribar a les botigues intentaran trobar acords amb algunes multimarca i també botigues de disseny. “Ara hem venut les primeres vambes a 59 euros, però apujarem el preu a 85 i la idea és acabar venent cada parell a 99 euros”, explica aquesta empresària. El preu és, precisament, un dels límits per al mercat espanyol, que, segons Llauquet, “té una barrera psicològica en els 100 euros”. Amb tot, Wado espera facturar entre 1,6 i 2 milions d’euros fins al març de l’any que ve, quan tot just es complirà el primer any de vida d’aquest projecte.