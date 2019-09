La vencedora de les galetes Trias

El primer cop que Maria Trias va treballar a l’empresa de galetes familiar -que en aquell moment es deia Néts Trias i és situada a Santa Coloma de Farners- no li va agradar. Era l’any 1996 i va fer una substitució d’una administrativa que estava embarassada. Quan es va acabar la substitució la Maria va comunicar al seu pare que se n’anava, que volia conèixer món. Amb la carrera d’empresarials acabada, va treballar a l’àrea d’exportació en empreses de mobles de canya, de carrosseries d’autocars i de caixes de seguretat per a hotels de luxe, a més d’estar un temps vivint a Anglaterra per perfeccionar l’anglès. Però tres anys més tard el seu pare, Joaquim Trias, que dirigia el negoci amb el seu germà Salvador, li va demanar que tornés, “que necessitava un cop de mà”. “La meva idea no era treballar a casa, sinó a l’estranger”, recorda.

En aquell moment, a l’empresa també hi treballava el seu cosí i, uns anys després, s’hi va incorporar el seu germà. “No ens posàvem d’acord sobre quina línia havia de seguir el negoci”, explica. Al final d’una negociació llarga, l’any 2007 el seu pare va comprar l’altra meitat de l’empresa al germà. “Va ser emocionalment i econòmicament dur”, assegura.

La nova etapa la van començar amb un canvi de nom del negoci: Trias Galetes i Biscuits. “Galetes, perquè som catalans, i hi vam afegir biscuts amb l’objectiu d’internacionalitzar el negoci”, explica. Ella es va posar al capdavant de l’empresa amb el seu germà i l’ajuda del pare. Però la família també portava la pastisseria Trias que, de fet, és on va començar el negoci familiar. El seu germà no podia assumir la dedicació que requerien els dos negocis i va decidir ocupar-se exclusivament de la pastisseria. “A diferència de la majoria de negocis familiars, on quan passen de generació en generació surten noves branques per tirar-lo endavant, jo em vaig quedar sola, amb l’ajuda això sí del meu pare”, puntualitza.

Si la situació no era prou complicada, la compra de l’empresa va coincidir amb l’entrada de la crisi econòmica. Els primers anys els van superar, però a partir del 2010 les vendes van caure en picat fins al 2015. “Va ser el pitjor moment”, recorda. Per minimitzar el cop, va optar per llançar al mercat formats més petits a preus més econòmics. El 2016 va començar una remuntada que encara dura. Aquest any espera tancar amb un creixement de vendes del 5% i una facturació d’uns 3,5 milions d’euros.

Té clar que el futur passa per augmentar l’exportació i crear nous productes ecològics per captar un públic més jove. Actualment galetes Trias exporta un 8% de la producció i tenen com a mercats consolidats la zona de Hong Kong, els Estats Units, Anglaterra i alguns països sud-americans com Xile i Guatemala. I ben aviat entraran a França. “El nostre principal mercat, amb tot, és Catalunya”, assegura. Pel que fa a productes, ja treballen amb noves galetes en què incorporen ingredients com el te verd.

La pastisseria que també tira endavant. És on es van fer les primeres galetes. Va obrir les portes l’any 1908 quan el besavi, Joaquim Trias, va llogar el local. “Hi va començar a fer galetes amb només quatre ingredients”. A finals de la dècada dels 70, la segona i tercera generació van decidir introduir un gir al negoci i obrir una fàbrica en què només es fessin galetes per comercialitzar en supermercats. “S’acabava la dictadura i es començaven a obrir grans superfícies”, explica Maria Trias. La fàbrica va ser una realitat l’any 1978 i la van situar, també, a Santa Coloma Farners. Per donar a conèixer el negoci, pare i oncle van començar a anar a fires internacionals com Nova York i el Japó. Al principi la fàbrica va tirar endavant amb els vuit treballadors que eren a la pastisseria i que hi dedicaven una part de la jornada laboral. Tot i els entrebancs, ara la plantilla és formada per 40 persones, amb Maria Trias al capdavant, la primera dona de les quatre generacions.