Com treure suc del teu pàrquing quan no hi tens el cotxe

Trobar un lloc per aparcar a la jungla urbana s’ha convertit gairebé en un esport de risc i, ara que l’economia col·laborativa ja té grau de fenomen imparable, les places privades de pàrquing també són un bé preuat. L’aplicació WeGarage proposa que les comunitats de veïns puguin llogar els espais buits a usuaris per treure suc d’aquest actiu en les hores que els seus propietaris no hi tenen el cotxe aparcat. D’aquesta manera, els horaris de feina, les vacances o els caps de setmana poden ser oportunitats per obrir els garatges al negoci durant unes hores. El seu fundador, Marc Edo, explica que el sistema funciona amb un dispositiu que s’instal·la a la porta dels aparcaments, per permetre que els usuaris hi puguin entrar només amb el seu mòbil. L’aparell -que requereix una instal·lació de només 20 minuts que assumeix l’empresa- també reconeix l’usuari i el guia a través del pàrquing fins a la plaça que ha d’ocupar.

La idea va néixer després que Edo analitzés les infraestructures ineficients de 18 ciutats del món. “En un context en què el 30% del temps que passem al cotxe el destinem a buscar aparcament, ningú havia proposat això”, afirma l’emprenedor. Amb l’aplicació, assegura que els propietaris poden generar uns ingressos extres de 80 a 240 euros al mes. A més, les comunitats de veïns poden aconseguir fins a 600 euros a l’any per sufragar reformes. Així, defensa que el sistema és beneficiós tant per als veïns que tenen plaça de pàrquing com per als que no.

Per a Edo, aquest concepte té sentit a les zones cèntriques on hi ha pocs pàrquings o acostumen a estar molt ocupats. Precisament, la companyia ha aconseguit un certificat del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona per validar aquest model i ha fet el mateix a Madrid, on ja ha començat a aterrar. El model de negoci és que els propietaris cobren un preu fix per hora, sobre el qual la plataforma es queda un 50% de comissió. Actualment WeGarage té 70 pàrquings registrats i espera arribar a les 9.000 places i els 15.000 usuaris a finals d’any.

La companyia ha signat un acord de col·laboració amb Vodafone Espanya per impulsar el desenvolupament de l’internet de les coses que fa servir el seu dispositiu. La start-up ja ha tancat una primera ronda de finançament de mig milió d’euros amb diversos inversors i ara en prepara una de nova per la mateixa quantitat.

Actualment, vuit persones que es dediquen al desenvolupament de WeGarage, que està a punt d’incorporar dos empleats més. L’empresa està situada al Pier01, la seu de la Barcelona Tech City al Palau de Mar, i va néixer al bressol del venture builder Midnight Call.

L’empresa ha començat pels garatges, però la idea d’Edo és que el concepte arribi a altres serveis de mobilitat, com ara els carregadors de vehicles elèctrics i el carsharing. “Al final es tracta que puguis gestionar els teus propis actius”, afegeix. De fet, confia que el projecte és escalable i el 2019 voldria arribar a altres ciutats europees, com París. Així doncs, la companyia busca convertir-se en un aliat contra la congestió a les grans metròpolis, on el trànsit impossible s’ha convertit en un maldecap per als ajuntaments.

Edo és un emprenedor reincident. Fa 25 anys que treballa en el negoci de la consultoria i ja és el seu cinquè projecte propi. Abans va estrenar-se amb idees com una distribuïdora de productes sanitaris, una puntcom, una consultora i una plataforma tecnològica. “He après del que va sortir bé i malament, però ara volia afegir un concepte que creés un nou sector”, raona.