El joc de taula català que arrasa en l’era dels videojocs

Entre videojoc i videojoc, aquest estiu s’ha colat a Kickstarter una campanya per finançar un joc de taula que ha aconseguit recaptar una quantitat catorze cops superior a la que aspirava. Es tracta d’una mena de petit minigolf de fusta. Es juga amb els dits i recorda una mica l’Scalextric per la llibertat que es té a l’hora de muntar el recorregut que haurà de fer la pilota. Els dos socis catalans que l’han dissenyat buscaven 10.000 euros per fabricar les primeres 1.000 unitats i n’han aconseguit 145.000. Ara fan front a la benvinguda complicació d’enviar el joc fins als Estats Units, el Canadà, Austràlia o el Regne Unit el 90% dels 1.800 jocs que els han demanat en total mitjançant aquesta campanya. La fita és fruit d’un parell d’anys d’experiència en què combinen un primer joc de taula, proves d’usuari i campanyes de publicitat gairebé rudimentàries i un petit fracàs.

L’empresa que hi ha al darrere, Plakks, va començar el seu rodatge fa cosa d’un any i mig amb un joc molt similar però que emulava el futbol. La idea era fer un joc semblant a un altre que havien descobert gràcies a un vídeo d’una xarxa social, aplicar-hi les regles del futbol i fer-lo més portable. Van decidir comprar el material i fabricar-ne les primeres unitats per passar-les als amics i a la família i veure si agradava. El resultat: un petit camp de futbol de fusta amb 22 pals distribuïts a banda i banda (dos a les dues porteries) on la pilota s’impulsa amb el dit i l’objectiu és que el contrincant perdi tots els pals, cosa que passa cada vegada que encaixa un gol.

“Va agradar des del principi. Els nostres amics ens el volien comprar. Vam trobar un manipulador de Barcelona per fabricar unes quantes unitats més i poder-les promocionar en esplais d’estiu i tornejos de futbol”, expliquen ara Haritz Múgica i Jordi Domínguez. La rebuda també va ser bona, així que van demanar 300 unitats al mateix professional i les van vendre totes aquell mateix estiu. “Allà va ser quan vam decidir que si volíem crear un negoci havíem de dedicar-nos-hi a temps complet i deixar-ho tot”, recorden. La tardor del 2018 començaven oficialment a funcionar com a empresa i poc després encaixaven el primer gol: una campanya de crowdfunding que va quedava lluny de l’objectiu desitjat.

Un error, diuen, va ser contractar un fabricant de renom que els va obligar a demanar una quantitat massa gran al crowdfunding. I un altre, llançar-se al món del finançament col·lectiu sense saber-ne gaire. “Vam trobar un altre proveïdor que ens va reduir el cost per joc en un 40% i ens vam formar una barbaritat en campanyes de crowdfunding ”, indiquen. Cinc mesos després recaptaven 14.500 euros per fabricar una nova tongada de 1.000 jocs, aquest cop més professionalitzada. Un 30% eren per a les persones que l’havien prereservat a Kickstarter; la resta, esperaven vendre’ls durant la campanya de Nadal.

En realitat, el moment brillant que viu ara l’empresa s’explica pel moviment que van decidir fer a continuació, mentre es fabricaven les noves unitats: contactar a través d’Instagram amb tots els futbolistes de Primera Divisió d’Espanya i gairebé tots els equips d’Europa. “L’objectiu era enviar-los un joc a canvi que ens promocionessin per les xarxes socials”, expliquen. Van respondre 50 i la meitat van fer la pertinent publicació. Entre ells, Antoine Griezmann i Borja Iglesias, que van provocar que la premsa esportiva també en parlés. “Ens va donar una visibilitat increïble”, afirmen. De fet, just abans que comencés el confinament, es van quedar sense estoc.

L’empresa es va estrenar amb un joc de futbol que va arribar fins a Griezmann i Borja Iglesia

El terreny, doncs, estava perfectament preparat per a l’arribada d’un nou joc: Pitch & Plakks, el mateix concepte però en golf. Entre el gener i el febrer d’aquest any el van estar dissenyant, a l’abril van començar la precampanya per aplicar tot el que havien après fins al moment de les campanyes de finançament col·lectiu (tenir gent interessada en comprar el joc abans de començar oficialment el crowdfunding perquè hi inverteixin ràpid i en aquest cas Kickstarter entengui que la campanya funciona i li doni visibilitat) i el 9 de juny, la penjaven oficialment. Volien 10.000 euros i a finals de juliol la tancaven havent-ne aconseguit 145.000.

“Ha agradat tant perquè és un joc innovador, que no existia al mercat, molt ben elaborat i que crida molt l’atenció”, resumeixen Múgica i Domínguez.

L’altra prova del seu èxit és que ja dubten de si podran complir un dels objectius fundacionals de l’empresa: llançar un joc nou per any. “De moment ens centrarem en treure ampliacions per als jocs que tenim”, confessen feliçment desbordats.