Una targeta de dèbit digital per fer la volta al món

¿Canvio diners al banc abans d’agafar l’avió o quan arribi a la destinació? ¿Pago amb targeta o trec efectiu en un caixer automàtic d’un altre país? Viatjar i gastar són conceptes pràcticament inseparables i una font de dubtes quan es tracta dels preparatius econòmics abans de sortir cap a l’estranger. Tot i així, l’ecosistema d’aplicacions fintech està entestat a canviar les normes del joc quan es tracta del món dels diners. La britànica Revolut -que fa uns mesos ha aterrat al mercat espanyol amb una oficina a Barcelona- presumeix de disposar d’una plataforma per obrir un compte corrent gratuït en menys de 60 segons. Els clients també poden demanar una targeta de dèbit virtual o física -aquesta segona opció té un cost de sis euros per l’enviament i la fabricació- per pagar a l’estranger i estalviar-se les comissions que cobra la banca tradicional. En aquest sentit, l’aplicació també inclou la possibilitat de treure un límit de fins a 200 euros al mes (400 euros en la seva versió de pagament) de qualsevol caixer automàtic sense pagar comissions, així com intercanviar divises a tipus interbancari.

Si la majoria de serveis no tenen cap cost per a l’usuari, ¿quin és el negoci de la companyia? El responsable de Revolut a Espanya, Pablo Viguera, explica que l’aplicació s’emporta una comissió per cada transacció que fan els seus clients en comerços físics o online. A més, compta amb una versió de pagament per a empreses que funciona amb un model de subscripció, en què les 16.000 corporacions adscrites trien entre tres opcions de fins a 1.000 euros al mes. “En una empresa de tecnologia tot es crea amb una estructura més petita que un banc. Comencem de zero i no creem llocs de treball ni oficines redundants”, justifica aquest directiu del món fintech.

Revolut va arrencar l’any 2015 amb un negoci molt centrat en la seva funció de bitlleter digital, però recentment també ha pujat al carro d’un dels fenòmens més repetits de l’últim any: les criptomonedes. L’empresa va incloure a finals del 2017 la funció de comprar i vendre divises digitals sense necessitat d’obrir una altra aplicació. “Creiem que cal democratitzar l’accés a les criptomonedes, és un actiu nou i el volem oferir a tothom”, explica Viguera. Tot i així, reconeix que és un mercat molt volàtil i susceptible a les baixades de preu sobtades pels embats dels reguladors.

A part de l’auge dels bitcoins, Revolut també ha volgut aprofitar el fet que viatgers de tot el món l’hagin convertit en la targeta de referència per a les seves rutes. Així doncs, l’empresa ha incorporat una assegurança de viatge a la seva oferta de serveis, que permet pagar un euro al dia durant l’estada a canvi de la cobertura. El truc per oferir aquests productes a un preu tan baix és que Revolut no és qui els genera, sinó únicament l’intermediari. En el cas de les assegurances de viatges, la fintech ha arribat a un acord majorista amb la multinacional Thomas Cook per poder rebaixa-ne el cost. És la mateixa fórmula que fa servir per oferir crèdits al consum, que gestiona a través de la plataforma de crowdlending Lending Works.

Actualment, Revolut té més d’un milió i mig d’usuaris, uns 50.000 dels quals són a Espanya. No obstant això, un dels frens que encara té el desplegament del seu negoci són les normatives. La seva activitat és legal perquè disposa d’una autorització d’una entitat de pagaments britànica, però l’empresa ha demanat una llicència bancària a Lituània perquè en aquest país els reguladors són més proclius a adoptar el sector fintech. Però això en limita l’operativa al continent europeu i retarda -de moment- el seu salt als Estats Units i a l’Àsia.