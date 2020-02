Una ‘start-up’ catalana per animar la NBA

Rafael Coto és un amant dels esports, sobretot del futbol. Amb les hores que ha passat davant d’una pantalla veient un partit darrere l’altre va detectar que hi havia un espai dels estadis que encara no s’havia explotat publicitàriament: les escales. Juntament amb dos socis més, David Boja i Pepe Bastón -que va ser president de televisió i continguts de Televisa i és el marit de l’actriu Eva Longoria-, ha impulsat l’empresa Stair Media. La companyia ha desenvolupat un hardwareque distribueix, amb leds interconnectats, la publicitat al llarg de l’escala formant una sola imatge vertical. La instal·lació és fixa -es pot posar sota un dels seients-, no canvia la geometria dels esglaons, està homologada per utilitzar-la a tot el món i pot durar entre cinc i deu anys.

Els tres socis han estat més de dos anys donant a conèixer el sistema a les lligues esportives de futbol més importants del món, des de la brasilera fins a l’espanyola, passant per la italiana, la francesa, l’anglesa i l’alemanya. Entre els equips que ja l’han vist hi ha el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid. Però també l’han presentat a la lliga americana d’hoquei i fins i tot a la NBA, amb qui estan ultimant el contracte que esperen tancar en tres mesos perquè es pugui estrenar aquest mateix any.

El sistema s’ha estrenat a la Copa del Rei de l’ACB i també serveix per senyalitzar els punts d’evacuació

“A banda del seu vessant publicitari, el sistema també serveix per senyalitzar els punts d’evacuació d’un estadi o una pista esportiva en cas d’emergència”, explica Coto. La idea els hi va donar un amic que es dedica a la construcció d’estadis esportius i que els va comentar que tenia problemes per senyalitzar els punts de sortida en cas d’evacuació. Així, un software està connectat a la central d’alarma i quan rep el senyal o un avís de tall elèctric es visualitzen, sobre les diferents escales d’accés, missatges que indiquen la direcció que ha de seguir el públic per fer un desallotjament ordenat. “En el cas de la NBA també volen que el sistema formi part de l’espectacle, ja sigui projectant l’alineació del partit o fins i tot acompanyant amb imatges l’actuació de les animadores”, concreta Coto.

El sistema ha aconseguit la patent mundial fa sis mesos i de moment ja s’ha estrenat a la Copa del Rei de bàsquet que s’ha disputat aquest febrer. De fet, ja ha tancat el contracte amb l’Unicaja de Málaga. El projecte va néixer al districte tecnològic 22@ el 2016 i va necessitar una inversió de 9 milions. A banda de les oficines centrals, que són a Barcelona i donen servei a tot Europa, també tenen seu a Mèxic -on tenen un equip de vuit persones- i a Dubai. En total, la plantilla supera els 40 treballadors. La gran incògnita d’aquest sistema és quin preu d’instal·lació té, un detall que els seus impulsors prefereixen no desvelar. -