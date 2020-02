La ‘smartbox’ del Bages per descobrir Catalunya

Una visita a productors de vi, una escapada rural o una sessió de maridatge de formatges. Aquestes són algunes de les propostes que inclouen les capses regal de Fent País, una cooperativa del Bages. L’empresa va néixer el 2013 de la mà de cinc joves catalans, després que observessin un nínxol en el mercat. “Tenia sentit crear aquest projecte perquè no hi havia cap capsa regal específicament per a Catalunya i en català”, explica Nil Camprubí, un dels fundadors.

La companyia, amb seu a Manresa, ofereix fins a vuit tipus de capses regal, on s’inclouen serveis en allotjaments, tastos de formatges i vins, restaurants, però també experiències culturals o d’aventura. A més, si la persona que rep el regal no troba cap oferta que li agradi, pot canviar el val per un lot de productes de temporada o una subscripció a diverses revistes en català.

Segons descriu Camprubí, busquen diferenciar-se de la competència, les conegudes Smartbox, oferint experiències només a Catalunya, que han sigut triades personalment pels creadors de la iniciativa. Camprubí defensa que sempre han volgut apostar pel comerç i el turisme de proximitat: “No col·laborem amb cadenes d’hotels ni restaurants”. A més, Fent País assenyala que no tenen “ofertes de luxe” sinó “experiències del territori”. “Al final busquem la qualitat per sobre de la quantitat”, afirma Camprubí.

Totiqueel mercat de les capses regal ha caigut, l’empresa ho considera una oportunitat per créixer

Fent País, que va néixer amb una aportació inicial de cada cofundador, no ha rebut cap inversió externa i Camprubí explica que es tracta d’un projecte “amb un creixement orgànic i autofinançat”. En concret, ha anat creixent a un ritme d’entre el 20 i el 25% anual des de la seva creació i, segons detalla el seu fundador, es troba a un nivell de facturació d’1,2 milions d’euros.

El preu de les capses oscil·la des dels vint euros fins als 180 i, des dels seus inicis, es venen en establiments com agències de viatges, llibreries o botigues d’articles de regal. En total, Fent País compta amb uns 500 punts de venda arreu de Catalunya i tenen com a principal aliat comercial la cooperativa Abacus, la major cadena de botigues on són presents.

Segons l’empresa, la majoria de les capses que es venen tenen un preu inferior als 60 euros i les activitats més demanades són els menús degustació, els maridatges de vins i les visites a productors. Ara bé, un dels productes de més èxit són els vals per a experiències en concret, que es poden triar directament des de la web.

Camprubí també apunta que el negoci de les capses regal, pel que fa sobretot a les marques presents en grans centres de distribució, ha anat disminuint en els últims anys. Tot i això, des de Fent País assenyalen que aquest canvi en el sector suposa “una oportunitat” per a ells, ja que els dona marge per potenciar la seva part d’ e-commerce i “oferir un producte més treballat”.

De fet, segons Camprubí, la part de vendes digitals ha augmentat un 200% durant l’últim Nadal i, d’aquestes compres, un 70% han anat destinades als xecs regal per experiències en concret a través d’internet. “Aquests tipus de vals van a l’alça i és un nou camí a seguir”, apunta. En aquesta línia, un dels seus objectius per als pròxims anys és transformar-se en un portal d’experiències, més enllà de les capses regal, i així doblar fins al 40% les vendes per la web i arribar a una facturació de 2,5 milions d’euros.