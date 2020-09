El ‘self-made man’ que s’ha gastat un milió i mig d’euros en un cotxe català

La premsa dels Estats Units diu que té un patrimoni net d’uns 400 milions de dòlars. Michael Fux no surt als primers llocs de la famosa llista Forbesdels més rics, però té prou diners per mantenir una mansió a Nova Jersey, una altra a Florida i un apartament de luxe a Nova York, al mateix edifici on vivia abans Beyoncé. També per tenir una col·lecció de més de 150 exclusius cotxes de luxe. Rolls-Royce, McLaren, Porsche, Ferrari i AMG Mercedes són algunes de les marques que es poden trobar al seu garatge. Ara s’ha convertit en el primer client als Estats Units de la marca catalana Hispano Suiza en la seva nova etapa i ha encarregat un dels exclusius Carmen, el model esportiu de luxe que fabrica aquesta companyia de la família Suqué Mateu.

¿Però qui és aquest client capaç de gastar-se pel cap baix un milió i mig d’euros en aquest exclusiu cotxe que es va presentar al Saló de Ginebra l’any 2019? Michael Fux és l’exemple del Somni Americà. Un immigrant d’origen cubà que, a còpia de feina, de conèixer l’èxit i també les fallides, ha pujat en l’ascensor social fins a arribar ben amunt.

Va néixer a Cuba fa 77 anys i quan en tenia 15 va emigrar amb la seva família als Estats Units. Expliquen que vivien en un apartament de Newark (Nova Jersey) d’una sola habitació i sense aire condicionat. Ell mateix revela en un vídeo que des de petit li agradaven molt els cotxes. El seu avi, diu, era taxista i conduïa un Chrysler dels anys 40. “Un dia, quan tenia 4 anys, em va posar a la seva falda, vaig agafar el volant i creia que era jo qui conduïa. Em vaig enamorar de la idea de conduir”, explica Fux, que afegeix que als 7 anys ja ho sabia tot dels cotxes. D’adolescent, Michael Fux ja va fer el primer negoci relacionat amb el món de les quatre rodes venent neumàtics, llandes i bateries de primera mà. Aquest home, capaç de gastar-se milions d’euros en cotxes, explica que el primer que va tenir va ser un Ford usat, dels anys 50, que va comprar per només 25 dòlars. “Vaig criar-me pobre i no tenia l’oportunitat de tenir un cotxe especial, però vaig decidir que el tindria”, explica.

Després dels seus negocis inicials, Michael Fux va començar a treballar a la cadena de botigues Sears, on va arribar a ser gerent. En una altra cadena de grans magatzems de la costa atlàntica, Hecht Co., va ser vicepresident, però el seu caràcter emprenedor el va dur a posar en marxa un negoci. Una empresa que va començar com una bala i que en el primer exercici va guanyar 72 milions de dòlars, però que després va entrar en una espiral de pèrdues fins a la fallida. Va treballar llavors per a diferents companyies, però va tornar a emprendre, primer amb empreses de roba de llit i després amb una empresa de matalassos i coixins, Comfort Revolution.

Magnat dels matalassos, filantrop -té una fundació que ajuda nens amb malalties rares- i col·leccionista de cotxes. Així es defineix Fux al seu perfil d’Instagram, la xarxa social on es poden contemplar la majoria dels cotxes clàssics i moderns, però sempre exclusius, que formen part de la seva col·lecció. Michael Fux es defensa dels que critiquen la seva afició: els cotxes no perden valor. De fet, al començament del 2019 va subhastar alguns dels seus preuats tresors. Va posar a la venda 25 cotxes, algun dels quals valorat en 6 milions de dòlars, i la majoria amb molts pocs quilòmetres recorreguts.

A les fotos que penja a la xarxa social es poden veure els llampants colors que Fux tria per als seus cotxes. Quan algú es compra un automòbil d’aquestes característiques, normalment el fabricant li deixa escollir el color, els complements i l’equipament. Però tot té un preu. La premsa nord-americana explicava que el verd maragda que va escollir per al seu McLaren Senna -un cotxe amb un preu estimat al voltant d’un milió de dòlars- li va costar un pagament extra d’uns 300.000 dòlars, perquè no és el mateix pintar la xapa d’una carrosseria que afegir el color desitjat i molt especial a la fibra de carboni.

De fet, Michael Fux espera el lliurament del seu Hispano Suiza Carmen el març de l’any que ve. I ja ha demanat algunes personalitzacions. Fins ara havíem vist aquest cotxe de color platejat. La mateixa marca explica que Fux va treballar amb l’equip de disseny per crear un cotxe “que reflecteixi el seu amor pels colors cridaners i de gran luxe”. El cotxe s’ha dissenyat amb un color lila metal·litzat personalitzat i amb acabats de coure a les llandes, els retrovisors exteriors, les motllures de les finestres i la reixeta frontal.

El color lila escollit té la seva història. Ve d’una flor del seu jardí que li va cridar l’atenció. Fux va agafar la flor i la va enviar per correu postal al quarter general d’Hispano Suiza a Montmeló dient que era el color que volia per al seu cotxe. De fet, Fux va visitar Catalunya per veure el Carmen en directe i el va conduir. “És el primer cotxe elèctric de la meva col·lecció”, explica Fux, que assenyala que sentirà una gran excitació quan rebi el seu vehicle personalitzat. “M’estimo els cotxes”, assegura el magnat. També valora el fet de ser el primer nord-americà que el tindrà: “Em fa sentir bé; és com anar a la Lluna, em fa sentir que formo part de l’equip que ha iniciat aquesta aventura”.

El luxe i el color també són a l’interior del cotxe. Seients de cuir blanc amb un rivet lila, i el volant de fibra de carboni també és lila amb un ribet de coure. Luxe i herència esportiva de la marca catalana.

“Vaig visitar les instal·lacions d’Hispano Suiza al mes de febrer i em va encantar el que hi vaig veure”, diu Michael Fux. Com que no pot deixar de ser una persona que té una de les col·leccions més grans de cotxes esportius i de luxe, diu que es fixa molt en els detalls i li agraden “els colors que aixequen l’esperit i produeixen una sensació d’eufòria”.

Michael Fux també reconeix l’esforç i la dedicació de la família Suqué Mateu per tornar a aixecar la mítica marca de cotxes, i diu que només pensa en el dia que conduirà el seu exclusiu vehicle per Sun Beach (Florida). “Els meus amics tenen Ferraris, Lamborghinis i Porsches, però jo seré l’únic amb un Hispano Suiza”, diu.

L’exclusivitat és el factor diferencial que exigeixen els clients d’aquesta mena de cotxes. Per això la marca catalana només preveu fabricar dinou unitats del model Carmen. I a l’empresa hi ha satisfacció per la primera venda als Estats Units, perquè pensen que és el mercat amb més potencial. Fonts de la companyia diuen que n’han venut més unitats, però no n’especifiquen quantes ni on ni a qui. Els plans d’Hispano Suiza són vendre les dinous unitats exclusives en tres anys.

El Carmen és el primer projecte d’Hispano Suiza, la marca rescatada per la família Suqué, propietària del Grup Peralada. El primer model d’aquesta etapa de la marca es diu Carmen en record de Carmen Mateu, que va morir a començaments de l’any passat i era neta del cofundador de la marca, Damià Mateu, i mare de l’actual president, Miquel Suqué.

Hispano Suiza ha optat al Carmen per la mobilitat 100% elèctrica, però esportiva: 1.000 cavalls de potència, 230 km/h de velocitat màxima, una acceleració que permet passar de 0 a 100 en menys de tres segons i unes bateries que donen una autonomia de 400 quilòmetres.

En la seva anterior etapa, Hispano Suiza va fabricar entre el 1904 i el 1946 més de 12.000 cotxes de luxe i grans prestacions per a l’època, a més de 50.000 motors d’avió. Ara busca tornar a fer-se un lloc, com el que ocupava a principis del segle XX, entre els principals fabricants de cotxes de luxe del món.