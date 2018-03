El rei del taxímetre respira en plena era Uber

“El 70% dels taxímetres que hi ha a Nova York els hem fabricat nosaltres, aquí, al Poblenou”, explica Jonatan López, director general de Taxitronic. Aquesta empresa, amb més de 40 anys d’història, és des de fa anys una companyia de referència al sector tant a Catalunya com a la resta d’Europa i el món. Fa dècades que tenen un avantatge competitiu clar: són els únics del sector que comercialitzen al mateix temps taxímetres i gestors de flotes.

Tot i això, l’última crisi econòmica va estar a punt d’esborrar-los completament del mapa. “Del 2008 al 2010 van ser uns anys crítics per a nosaltres”, recorda el director general. L’empresa va acumular aleshores en poc temps un passiu de set milions d’euros: “Era un deute molt gran pel tipus d’empresa que som nosaltres i vam haver de fer un concurs de creditors”, explica López. “Quan tires endavant un concurs de creditors, l’antiga suspensió de pagaments, t’obligues a fer uns pagaments i saps que no complir-los vol dir portar l’empresa a l’extinció immediata”, remarca el màxim responsable de la companyia.

Tot i que la majoria d’empreses que entren en concurs de creditors no se’n surten, Taxitronic ha aconseguit ser una de les excepcions. “Hem complert amb tots els pagaments i fa tot just un mes que hem liquidat tots els deutes contrets durant la crisi”, reconeix López. El procés, segons confessa, no va ser senzill. El 2012 l’empresa va haver de tirar endavant un expedient de regulació que va reduir la plantilla d’uns setanta fins a 48. Actualment tornen a ser 62 persones treballant-hi.

“Ara no estem carregats de dòlars, però sí que podem fer més inversions en productes nous i en tecnologia, que és el nostre terreny”, admet López. L’empresa encara no ha publicat els resultats empresarials de l’any passat, però la direcció avança a l’ARA que la facturació es va situar el 2017 al voltant dels sis milions d’euros.

“Durant la crisi, el que més ens va fer patir va ser sobretot una reducció molt forta del marge brut que ens quedava a nosaltres -explica López-. El marge brut és el que ens permetia respirar, invertir en personal i millorar els nostres productes”.

En l’última dècada, l’obsessió de la direcció de Taxitronic ha sigut virar el model de negoci. “Fèiem taxímetres i gestió de flotes i ara també venem software i llicències de programari al sector”, assegura López. Això també els ha permès millorar el marge brut del negoci: “L’empresa depenia directament de la quantitat de taxímetres que veníem, i ara ja no”.

Taxitronic va aprofitar la profunda crisi financera per reenganxar-se al canvi tecnològic i posicionar-se dins d’un sector, el del taxi, que també està patint força canvis amb la incursió al mercat de plataformes com Uber i Cabify. La direcció admet que es va veure sobrepassada pels canvis econòmics i tecnològics i va decidir parar: retrocedir per agafar impuls endavant. “El 2007, quan va aparèixer l’iPhone, nosaltres ja vam llançar els primers taxímetres tàctils amb impressora integrada, era un sistema molt innovador però, esclar, era car”, admet López.

“Amb la crisi els taxistes van deixar de canviar els seus taxímetres, van aparèixer els mòbils i això ens va obligar a repensar-ho tot”, explica el director de Taxitronic. Van tornar a fer els taxímetres més simples i, a poc a poc, a vincular-los amb els smartphones. “Vam trobar el que els clients demanaven, i ens ho van agrair”, afegeix.

Tres crisis en una dècada, la financera, la revolució tecnològica i els canvis de negoci al sector. I, segons López, només una clau per superar-ho: un equip implicat que ha sabut escoltar-se i redefinir-se.