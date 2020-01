La reconquesta de les avarques Riudavets

José Riudavets era un pagès d’Alaior (Menorca) que per protegir-se els peus de la terra que treballava va idear un calçat fet amb pell de boví i amb sola de pneumàtic cosida a mà. Els seus companys de professió van començar a demanar-li rèpliques i, el que havia començat com una necessitat, el seu fill ho va convertir en un negoci d’èxit. Les menorquines Riudavets celebren aquest 2020 90 anys i ho fan amb una injecció al negoci. El seu auge el van viure sobretot a les dècades dels 80 i 90. “Si no tenies una Derbi i unes Riudavets, no estaves a la moda”, recorda Míriam Reyes, la nova directora comercial que s’ha posat al capdavant de la companyia juntament amb la família propietària. El negoci, però, es va anar descuidant i va passar de produir 19.000 parells de sabates anuals a només 9.000 el 2019, amb una facturació de mig milió d’euros.

La firma d’abarques creada fa 90 anys per un pagès ha obert magatzem a Cabrera de Mar

Tornar a recuperar el client que ha perdut és l’objectiu que s’ha posat per a aquest any la nova directora comercial. De fet, com a clienta va patir aquest abandonament del negoci. Cada estiu comprava com a mínim un parell de models per a les seves filles. “Els últims anys tenia dificultats per trobar números diferents a botigues de Barcelona”, explica. Per resoldre-ho, va enviar un correu electrònic a l’empresa sol·licitant-los i l’any passat directament es va oferir per reactivar el negoci a Catalunya i Espanya. La seva idea -explica- no és fer una venda massiva, sinó que els clients perduts (que són els que ronden la quarantena o cinquantena d’anys) les tornin “a voler”. “Són consumidors de nivell adquisitiu mitjà-alt, ja que el preu mitjà del parell de sabates és de 59 euros, molt per sobre del que tenen les que es poden comprar en basars xinesos”, apunta Reyes.

Per fer-ho ampliaran la seva presència en botigues físiques a Catalunya i Madrid, a més de potenciar la venda per internet. També intensificaran la seva distribució a la companyia de multimarques De Toujours (Marsella), i esperen seguir obrint mercat a la resta de França i els Emirats Àrabs. De moment, un dels primers canvis que ha fet la companyia, on treballen una desena d’empleats, és instal·lar a Cabrera de Mar un magatzem per gestionar les comandes, mentre que la fàbrica la mantindran a Saragossa. Riudavets preveu tancar l’any amb una producció de 12.000 parells de sabates i rondar una facturació de 600.000 euros. La seva capacitat, però, és molt més elevada, perquè pot arribar a 50.000 parells. És una xifra a la qual esperen arribar a mig termini.