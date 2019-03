A la recerca de teràpies mèdiques per vendre més llibres a Amèrica

Acostar al públic hispanoparlant els principals títols de psicologia i psiquiatria de més èxit als països anglosaxons. Amb aquest objectiu, Enrique Arenallo i Marta García van crear l’editorial Eleftheria quan, el 2009, van detectar nous corrents acadèmics en aquests camps a les grans universitats anglosaxones que es quedaven sense traduir al castellà. “Ho vam enfocar a portar cap aquí aquestes noves teràpies”, que en molts casos s’allunyen dels sistemes de tractament psiquiàtric més tradicionals, centrats en la medicació del pacient. “No som uns antipastilles, hi ha molts casos en què la medicació és necessària per tractar un pacient”, explica García. El que busquen, doncs, és aportar “noves eines” als professionals de la medicina.

El gran repte de l’editorial és continuar creixent als mercats llatinoamericans, tot i haver de fer front a un nivell de pirateria inusual a Europa. Tot i les dificultats que els comporta, però, Eleftheria treu tots els seus títols en format electrònic, a més de paper. De fet, el llibre digital suposa un 15% de les vendes de la companyia, que l’any passat va facturar uns 160.000 euros.

Actualment l’empresa té un catàleg amb uns 100 títols, i ja han anat més enllà de la psiquiatria per entrar en disciplines com la neurologia o l’obstetrícia, tant per a especialistes com per a divulgació. L’objectiu més immediat és superar els 120 títols que marquen la frontera entre una editorial petita i una de mitjana, i per això han establert dues línies de creixement: ampliar encara més els temes de les seves col·leccions -amb alimentació o pediatria- i exportar a nous països, com ja han fet a Xile i a l’Argentina. Avui, Espanya, els Estats Units -on els llibres en castellà guanyen pes cada any- i Mèxic són els seus mercats més destacats.