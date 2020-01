I què dimonis és un Manolito?

“Ja som aquí!”, crida el DJ. La celebració -només la seva presència, de fet- pot sonar exagerada, tenint en compte que simplement som a la inauguració d’una pastisseria al centre comercial de Glòries, a Barcelona. Però bé, és que parlem del comerç que permetrà als barcelonins endrapar els Manolitos, uns croissants adoptats com a fills pròdigs de Madrid. Aquí encara són uns desconeguts, però allà ja han enamorat (el local més veterà factura 2 milions d’euros), trencat cors (al descobrir-se que ja fa temps que es fabriquen a Catalunya) i seduït un dels estaments superiors en la piràmide de la jet set: els futbolistes.

L’origen de la recepta el trobem en una dosi de mantega mal calculada d’un pastisser (Manolo) en un obrador de Colmenar Viejo, a Madrid. En va tirar de més, però aquest error va generar addictes. El Manolito sembla un croissant de mantega normal i corrent, que pot portar des de xocolata fins a salmó, però la massa va una mica més enllà, segons el conseller delegat de l’empresa. “Quan te’l menges notes que és totalment diferent: a part del gust, hi ha la textura i la humitat pròpia del producte, que fa que no calgui mullar-lo”, explica Pablo Nuño.

Els clients els van batejar com Manolitos, van començar a tenir èxit entre els famosos i, en definitiva, es van acabar fent populars. Tant, que un grup de persones amb visió de negoci va fundar l’empresa Manolo Bakes i va convèncer la família originària d’associar-se i dur la marca a tot arreu. D’això fa ara dos anys i la companyia ja disposa de 16 establiments a Espanya. “Ens van donar la recepta i l’exclusivitat per explotar els drets de la imatge del Manolito”, recorda Nuño. “Vam obrir dos pastisseries a Madrid i vam començar a vendre 500 quilos diaris. Vam descobrir que érem el segon producte més venut a Glovo després de McDonalds i la febre es va contagiar al món de l’empresa i dels esdeveniments”, recorda.

La massa la fabrica la catalana Europastry des que l’èxit va impedir seguir-la fent artesa- nalment

L’altra clau és el preu, que el conseller delegat considera barat: una capsa de vuit Manolitos dolços costa 5,60; una de 16, uns 10, i una de 32, prop de 18.

La demanda va créixer tant que el clàssic pastisset madrileny va haver de deixar la producció artesanal i va arribar a un acord amb Europastry, multinacional catalana dedicada a les masses congelades que subministra pastes a grups tan variats com Granier o Starbucks, entre d’altres, i també a diversos supermercats. “El que fem és un procés mecanitzat: la massa s’elabora en cadena, s’ultracongela i després es fa el repartiment logístic als obradors, on s’acaba el producte”, explica Nuño.

En la història d’aquests croissants hi ha encara més curiositats, com per exemple que Álvaro Morata (actualment jugador de l’Atlètic de Madrid) en va ser un dels ambaixadors clau. El que consta al conseller delegat de Manolo Bakes és que el futbolista els duia sempre a les concentracions de la selecció, després al Chelsea, a l’Atlètic de Madrid... Fins a fer-se soci de l’empresa. Posteriorment, també Sergi Busquets (del Barça) i Thiago Alcántara (ara al Bayern Munic) s’han fet socis del nou establiment de Barcelona i corresponsables que la marca se segueixi expandint per Catalunya.

En dos anys, l’empresa ha obert deu botigues a Madrid i locals a la Corunya, Càceres i Saragossa. També busca espais a València, Màlaga, Sevilla, Granada i el nord d’Espanya i vol duplicar el nombre de botigues a Madrid i igualar la xifra a Catalunya. “És possible que aquí la majoria no ens conegui, però en els pròxims mesos ens convertirem en una marca de referència”, promet Nuño. Difícil posar-ho en dubte, veient la quantitat de persones que sospiren decebudes quan la treballadora de l’entrada els informa que l’activitat no comença fins l’endemà. Tranquils, lectors, ara ja és obert.