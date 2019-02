La proteïna vegetal (amb gust de pollastre) que vol desbancar la carn

La frustració va ser la culpable del naixement d’Heura, una proteïna vegetal creada per ser la “successora” de la carn. Marc Coloma, el seu creador, era un activista que intentava conscienciar la societat de seguir una alimentació més sostenible a través d’ONGs com Metges Sense Fronteres o Animal Equality. Va veure, però, que el seu discurs xocava amb la realitat, perquè quan anava al supermercat no trobava opcions que tinguessin unes característiques alimentàries similars a la carn però sense ser-ho. I això que un de cada cinc espanyols assegura que és vegetarià, vegà o flexitarià, és a dir que no menja productes d’origen animal o en consumeix de manera ocasional, segons l’informe internacional realitzat per Ipsos Global Advisor.

Per això va crear la seva empresa, la start-up barcelonina Foods for Tomorrow, va agafar un equip d’experts del sector de l’alimentació, entre els quals hi havia nutricionistes, tecnòlegs dels aliments o xefs, i durant dos anys va treballar fins a crear una textura similar a la de carn (qui l’ha tastat diu que té gust de pollastre). Els ingredients principals són aigua, concentrat de soja, oli de gira-sol, sal, aroma i espècies.

L’abril del 2017 es presentava Heura. El nom va ser una evolució d’Eureka, que és el que va cridar, imitant Arquimedes, un dels membres que forma l’equip quan, finalment, van trobar la textura exacta que buscaven. “Vam anar evolucionant el nom fins a arribar a Heura, que és una paraula que parla de les nostres arrels perquè és catalana i, a més, en els altres idiomes no existeix”, explica el director de màrqueting, Bernat Añaños.

Eentre els xefs que ja l’estan provant per incorporar-la als seus plats ja hi ha els germans Roca o Xavier Pellicer, considerat el cuiner del millor restaurant de verdures del món per We’re Smart Think Vegetables. “Vam enviar el producte a El Celler de Can Roca perquè vam saber que estan començant a treballar amb proteïna vegetal”, explica Añaños.

També el fan servir restaurants de les cadenes d’hotels Hilton i Meliá. Els consumidors en poden comprar congelat en botigues especialitzades, a la Sirena i, a partir del mes de maig, en una important cadena de supermercats que els permetrà comercialitzar-lo per tot Espanya. “Estem tancant les negociacions”, diu Añaños, que de moment no vol revelar-ne el nom.

El producte es ven en tres formats, bocados, tacos i tires, i es cuina com un pollastre tot i que el preu és un mica superior (d’entre 3,99 i 4,99 euros la capsa). “Estem treballant per fer-lo més accessible”, afegeix el director de màrqueting.

La producció es fa a través d’un soci industrial d’Holanda perquè és el que tenia la maquinària adequada per aconseguir la textura que buscava la start-up barcelonina. Mitjançant canvis de temperatura, pressió i humitat amb el concentrat de soja i aigua s’aconsegueix una mena de bistec gegant que es talla en les tres formes amb què es comercialitza. El procés de maridatge, que arriba quan s’hi introdueix la vitamina B12 perquè sigui una proteïna completa, el fan en una mena de banyera gegant.

“L’objectiu a mitjà termini és poder produir a Catalunya o, com a mínim, tenir el nostre partner més a prop”, explica Añaños. Les previsions que tenen de cara a aquest 2019 passen per començar a obrir mercat a Portugal, França, Itàlia i, sobretot, Anglaterra, on hi ha un índex molt important de població vegetariana. Pel que fa a la producció, van tancar l’any passat amb 50 tones i enguany arribaran a 170. Per aconseguir-ho doblaran la plantilla de 20 treballadors a una quarantena. Tot plegat -explica el director de màrqueting de Foods for Tomorrow- farà que la facturació passi dels 600.000 euros del 2018 als 2,5 milions d’euros aquest any.