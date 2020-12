El teu podcast preferit sona des de Sant Cugat

És divendres a la tarda i se’n va de cap de setmana. Abans d’acomodar-se al volant, toca decidir quina banda sonora sonarà a la carretera. Fins fa pocs anys hi havia dues opcions: la ràdio, la FM de tota la vida, o música, sigui en el format que sigui. Però a poc a poc s’ha anat imposant una tercera via: el podcast. Segons un estudi de la Universitat de Navarra, aquest any el 50% dels internautes menors de 45 anys n’han escoltat algun. Ja siguin programes de divulgació, entreteniment, debat o música, un podcast és un contingut sonor creat exclusivament per a internet. L’èxit del format és un fet, i la millor prova d’això és l’entrada dels grans gegants tecnològics al mercat, després d’uns anys en què només Apple hi havia apostat amb iTunes. Ara que Spotify i Google tenen servei de podcast, és moment de recordar que una empresa catalana lidera el sector de publicació i consum d’aquest format a Espanya i part de Llatinoamèrica. Es diu iVoox, està a Sant Cugat del Vallès i la seva aplicació acumula set milions de descàrregues entre App Store i Play Store.

Va ser precisament en un viatge en cotxe, d’on va sorgir la idea. “Feia molts trajectes sol i vaig pensar que estaria bé tenir una programació a la carta, per així aprofitar l’estona com més millor”, explica Juan Ignacio Solera, madrileny de naixement i resident a Catalunya des de fa divuit anys. Era el 2008 i poca gent tenia un smartphone, però el reproductor MP3 era el gadget de moda. El raonament de Solera, que volia escoltar programes de biografies i història, tenia lògica: “Si podíem triar quina cançó volíem escoltar en cada moment, per què no en una locució?”, recorda. Tenia la idea, però el naixement d’iVoox encara quedava lluny; faltava que aquest físic de formació la materialitzés. Això va ser possible per una casualitat de les que passen un cop a la vida: “Vaig explicar-ho al pare d’un company d’escola dels meus fills i va resultar que treballava al grup Intercom. Ell em va recomanar proposar-ho allà”. Antonio González Barros, president del grup fundador d’Infojobs i Softonic, va interessar-se pel propòsit de Solera i va incloure iVoox a la seva incubadora de projectes a internet, amb un finançament inicial de 200.000 euros.

La ‘Star-up’ va anar un pas més enllà del que oferia el mercat. El líder del sector, iTunes, només permetia reproduir un programa, així que iVoox es va fer fort en la publicació. Qualsevol persona que gravés un podcast, fos a casa seva o en un espai professional, podia allotjar-ho allà de manera gratuïta. Aquest fet va provocar que la militància del sector s’hi bolqués des del primer moment: “Mai vam necessitar gastar un sol euro en màrqueting, amb el boca-orella ja arribàvem a tothom que volia publicar un podcast. Ara ja hi ha altres serveis, però durant anys vam ser gairebé els únics a nivell internacional en donar aquesta solució”, assegura el fundador d’iVoox.

Durant el primer semestre, en ple confinament, el consum de podcasts va créixer un 25%

De l’èxit del projecte en parlen les xifres: després de dotze anys l’empresa ha crescut a ritme sostingut però sense aturar-se i té un catàleg que supera el milió de podcasts a tot el món. D’aquest milió, 200.000 estan allotjats a iVoox. Això són uns trenta milions d’hores de ràdio -temps que equivaldria a empassar-se 4.000 anys de programes per acabar-se l’arxiu-, i s’han produït més de 1.000 milions de reproduccions. Tot i l’espectacularitat de les xifres, iVoox ha rendit quan el podcast s’ha popularitzat especialment, fet que s’ha accentuat els últims dos anys: “Vam passar vuit anys tenint problemes de rendibilitat econòmica. Encara no hem fet el gran salt. El farem quan el format sigui realment madur”, explica Juan Ignacio Solera. L’empresa va facturar 1,5 milions d’euros el 2019 mantenint-se dins del grup Intercom i comptant amb diversos petits inversors, la majoria professionals catalans. “Aquest últim any ja passem de la vintena de treballadors, tot i que els primers set anys només érem tres”, recorda.

El que també ha anat variant ha sigut la monetització del servei. Si bé des dels seus inicis la font principal d’ingressos va ser la publicitat que sonava abans de cada podcast, els últims anys han activat serveis de subscripció, com iVoox Premium i iVoox Plus, i un sistema de micromecenatge per a cada podcast, del qual l’empresa es queda un percentatge.

El futur és esperançador i anirà de la mà d’un format amb un creixement que sembla no tenir sostre, sobretot després que el confinament deixés un creixement del 25% del consum total només en el primer semestre de l’any. Sembla que Juan Ignacio Solera seguirà tenint un bon grapat de programes d’història per amenitzar els seus viatges en cotxe.