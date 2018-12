Les plataformes que fan que t’oblidis de les factures de llum, gas i assegurances

“Entén la teva factura”, “Deu trucs per estalviar en el consum energètic” o “Què és el «termini fix» que apareix als documents” són alguns dels resultats que ofereix Google quan es fa una cerca sota els conceptes “factura del gas” o “factura de la llum”. La situació exemplifica a la perfecció el desconeixement que encara tenen els usuaris sobre els diferents contractes. Segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), tan sols un 11% dels ciutadans entenen perfectament quins són els conceptes que paguen cada mes. Davant d’aquesta confusió, ja han sorgit empreses que tenen la voluntat de simplificar tots els tràmits i, alhora, evitar sobrecostos als clients.

Polaroo n’és una, especialitzada en els contractes de subministrament (aigua, llum i gas). “Nosaltres contribuïm a la unificació, la contractació, l’optimització i el pagament de totes les despeses domiciliades”, explica Marc Rovira, cofundador i conseller delegat de la companyia. La seva plataforma neix arran de la frustració que li va generar una mudança a Londres. “Canviar de pis va ser un maldecap, especialment pel que fa als subministraments; a més, a tots els països hi ha els mateixos problemes”, recorda. Arran d’aquesta experiència va decidir posar fil a l’agulla.

Amb un bagatge de dos anys de desenvolupament, Polaroo té previst llançar la versió definitiva de la seva web a principis del 2019, però els interessats ja poden contractar els seus serveis. A hores d’ara gestionen les factures de més de 200 clients a qui, segons Polaroo, se’ls ha reduït entre un 6% i un 10% la tarifa mitjançant la contractació de proveïdors més transparents i sense sobrecostos, com són Holaluz o Lucera.

Aquesta plataforma, però, encara ha volgut anar un pas més enllà. Bregar amb factures que arriben en diferents terminis suposa un calvari més per als usuaris. Per solucionar aquest problema, Polaroo proposa una tarifa plana mensual. “El nostre software analitza el teu consum i el compara amb altres perfils semblants i amb la teva despesa històrica”, especifica la pàgina web de la companyia. A partir d’aquí, es genera una factura cada trenta dies del mateix import que, al final de l’any, s’acaba recalculant en funció de l’ús de tots els subministraments. “Al final saps que del teu compte bancari en surt un flux de caixa predictible i, per tant, gaudeixes de més estabilitat financera”, argumenta Rovira.

Polaroo, guanyadora del BBVA Open Talent com a millor start-up dins el sector de les fintech, ara enllesteix el tancament d’una ronda d’inversió de 500.000 euros per poder fer el salt definitiu al mercat.

Però el camp de la llum, l’aigua i el gas no és l’únic gran desconegut per al públic en general. Les companyies d’assegurances també entren dins aquesta categoria i els problemes també són globals. “Una vegada vaig contractar una assegurança per viatjar als Estats Units amb la meva parella, que estava embarassada, i vam gastar-nos 146 euros; quan vam tornar ens vam adonar que per 17 euros hauríem tingut les mateixes cobertures”, explica Vicente Arias, fundador i conseller delegat de Coverfy.

La seva empresa es dedica precisament a evitar situacions com les que ell va viure fa tres anys. “Tots tenim assegurances creuades i amb sobrecobertures”, assenyala Arias, i és per això que, per norma general, tothom acaba pagant més del que necessita. En part els clients en tenen una mica de culpa: “Els usuaris no estem interessats a saber-ne res fins que tenim un accident”, diu Arias. Alhora, però, la llei també posa obstacles a una gestió més automatitzada. “La llei actual no permet oferir una assegurança sense intervenció humana; la nostra tecnologia ja està en disposició d’oferir la millor assegurança sense la intervenció humana, però encara no ho podem posar en pràctica”, reclama el fundador de Coverfy.

Amb seu a Barcelona i més d’una cinquantena de treballadors, la plataforma veu com l’interès per una gestió més simple es comença a despertar. En tan sols un any, Coverfy ha passat de les 30.000 descàrregues a superar les 100.000. Avui dia gestiona prop de 13 milions d’euros en assegurances.

L’aparició de noves aplicacions com Polaroo o Coverfy es podria interpretar com una rendició dels usuaris. La complexitat de les factures és tan gran que els consumidors han renunciat completament a entendre-les. Ara almenys els clients disposen d’uns socis que fan menys feixuga la tasca.