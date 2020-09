El pioner català de les mascaretes de disseny

Queda lluny el temps en què les mascaretes només es veien als quiròfans, als laboratoris o en imatges de carrers de la Xina i del Japó. La pandèmia del covid-19 ha imposat del tot l’ús d’aquests trossos de tela. Com que s’hi ha de conviure, per alguna raó, potser lligada al tarannà mediterrani, s’han posat de moda les mascaretes il·lustrades. Josep Martí és un dels nombrosos empresaris que han llançat una línia de mascaretes amb dissenys originals, l’ha batejat amb el nom de K de Maskarilla i té la seu a Sant Just Desvern. Però el seu mèrit és la velocitat amb què va posar en marxa el negoci, i encara més tenint en compte la seva inexperiència en el sector tèxtil.

Martí, que ve del món immobiliari, assegura que en ple confinament va pensar que les mascaretes havien vingut per quedar-se: “Malauradament, hi haurem de conviure”, va tenir clar des del principi. Llavors va recordar el seu viatge de noces al Japó. A les notícies va veure que el país estava pendent de compres massives de mascaretes i altres articles de la Xina. Amb tots aquests elements bullint-li al cap, va tenir ben clar que havia d’emprendre. L’acompanyarien en aquesta aventura dues sòcies que venen de la comunicació.

El primer pas era buscar una fàbrica, cosa difícil en ple confinament. Argumentant motius laborals en va poder visitar algunes. Els va enviar els dissenys inicials perquè comencessin a produir-ne, mentre creaven la marca i obrien la botiga online, que va començar a funcionar l’1 d’abril. Només feia dues setmanes de la declaració de l’estat d’alarma. La primera remesa es va vendre tota el primer dia de posar-se a la venda i a partir de llavors han maldat per cobrir la demanda. “Hem trigat dos mesos a posar-nos al dia” i enviar totes les comandes, reconeix. El que millor els ha funcionat a l’hora de promocionar-se, explica Martí, és el boca-orella. Han intentat deixar el client content amb un servei postvenda “personalitzat”. Fins i tot han arribat a trucar a clients que els havien comprat caixes de filtres juntament amb la peça de roba per avisar-los que no calien, perquè les mascaretes ja en duien i que, si volien, els tornaven els diners. A banda, han invertit per posicionar bé la web a Google amb tècniques SEO.

Amb una inversió inicial de només 6.000 euros han arribat a pics de vendes setmanals d’uns 5.000 euros. En tot aquest temps han llançat quatre models de mascaretes i uns quants dissenys. El seu mercat principal és Espanya però actualment ja venen a Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i França.