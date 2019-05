Una peça de roba que et protegeix de la contaminació

situacions tan habituals com sortir a córrer, anar amb moto o utilitzar el Bicing per Barcelona es poden convertir en un problema per als teus pulmons. Nou de cada deu persones viuen en nuclis urbans i s’exposen a patir problemes de respiració a causa de les grans quantitats d’aire contaminat que respiren. AirGo és una empresa que intenta combinar la protecció contra els agents contaminants amb el confort. “Nosaltres venem salut i comoditat, tot dins el mateix producte”, afirma Josep Orquín, que el mes de març del 2018 va fer realitat el seu projecte de final de grau amb el seu company i amic de la facultat Xavi Sardà.

Els dos emprenedors han aconseguit crear un tapaboques que no només protegeix del vent i el fred, sinó que porta incorporat un filtre de cinc capes capaç d’aturar els agents contaminants de l’aire. “Em vaig comprar una mascareta anticontaminació per anar amb moto i em va durar dos dies”, explica Orquín. “Són molt poc pràctiques i a la vegada molt cridaneres, acabes semblant Darth Vader”, explica.

A diferència de les mascaretes convencionals, AirGo és flexible, amb un disseny no gaire allunyat dels tapaboques habituals: “El nostre passamuntanyes, a ulls de qualsevol persona, és això, un passamuntanyes i prou”, explica Sardà.

Tot i això, els seus filtres intercanviables tenen la capacitat de capturar gairebé el 99% de pols, àcars, pol·len i gasos contaminants com el nitrogen i l’ozó que podem trobar a l’aire de les ciutats. Els filtres que incorporen poden arribar a durar fins a 60 hores, depenent del grau de contaminació de la zona on et trobes. “Passades les 60 hores, el filtre agafa un color grisós i és un indicador que toca canviar-lo”, diu Sardà.

AirGo és una empresa petita en què només hi treballen els dos fundadors. El 2018 va tancar amb una facturació d’uns 22.000 euros. A causa de les dimensions de la companyia, els dos emprenedors han optat per externalitzar-ne tota la producció: “Tenim proveïdors de teixits, sublimadors que creen els estampats i els colors, un confeccionista que transforma els teixits en el filtre de cinc capes i una empresa de packaging ”, enumera un dels fundadors. Actualment venen a través de diverses botigues d’esports i de complements de bicis, motocicletes i patinets elèctrics de Barcelona, però sens dubte un dels seus millors clients és Decathlon: els seus productes es venen als vuit establiments que la multinacional francesa té a Barcelona.

Els dos fundadors tenen la mirada posada en el futur i ja han començat a confeccionar el seu nou model de tapaboques, que sortirà a la venda a l’estiu. Tot i ser igual d’eficaç, la nova peça estarà feta amb materials reciclats i ecològics: “El nou teixit està fet dels residus de plàstic que hi ha al mar”, avança Josep Orquín. A més, aquest nou model comptarà amb una part rígida que vorejarà el nas per aconseguir un millor rendiment de la peça.

per continuar innovant i millorant els seus productes, AirGo ha contactat amb Xavier Querol, que va fer un estudi per a l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del CSIC en què comprovava l’eficàcia de les mascaretes anticontaminació de neoprè certificades. L’estudi concloïa que no eren tan útils com el certificat demostrava. “Ens hem posat en contacte amb Querol i aquest estiu ens hem proposat testar el nostre producte i comprovar en un estudi la seva eficàcia”, sentencia Orquín.