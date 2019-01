La parada de mercat que ven carn de luxe a tot Espanya

“Hem venut carn de zebra, de cocodril i de pitó”. Aquesta afirmació demostra la idea diferent que Àlex Castany, carnisser i propietari de Sanmartí1850, té del que ha de ser una parada de carn, concretament del Mercat de Sabadell. “Tenim un enfocament nou”, explica Castany, basat en vendre carn exòtica i, sobretot, de la gamma més alta a través d’internet.

Castany és la sisena generació de paradistes des que una avantpassada seva, Joana Gorina, filla d’una família benestant de Sabadell, va ser desheretada pels seus pares quan es va casar amb un contrabandista andorrà. El 1850, Gorina i el seu marit van obrir una parada de pollastres a Sabadell que va presentar la innovació de vendre’ls ja morts i trossejats, en un moment en què el bestiar encara es venia viu al carrer.

Aquest caràcter innovador ha arribat fins a Castany, que a més de carnisser va estudiar comerç. Un cop graduat li va sorgir la possibilitat d’ampliar el negoci familiar, que llavors constava d’una polleria on treballaven quatre persones, amb l’adquisició d’una carnisseria al mateix Mercat de Sabadell. Amb aquesta compra, Castany va optar per introduir un gir al negoci millorant radicalment la qualitat del producte.

El problema d’aquest gir era que una parada de mercat tradicional no podia sobreviure només amb carns de luxe, per la qual cosa va aprofitar els coneixements de la seva parella en comerç digital per llançar una pàgina web. “Vam veure demanda a tot Espanya”, afirma Castany.

Sanmartí1850 ven a Espanya i Andorra. Ara bé, “la idea no és fer la competència al carnisser de Toledo”, diu Castany. L’objectiu de la venda online és captar un tipus de client interessat en producte d’alta qualitat i que no es mira tant el preu. Per arribar a aquest tipus de consumidor, Sanmartí1850 s’ha de diferenciar no sols amb el producte, sinó també amb el servei. “Quan m’arriba una comanda per internet truco al client, li envio fotos del producte i fins i tot puc fer-hi videotrucades per aportar-li el màxim nivell de confiança”, diu Castany. “Comprar un tros de carn que no veus a una persona que no coneixes és un acte de fe cega”, assumeix, per la qual cosa és positiu facilitar l’accés del client a l’objecte de la compra. El carnisser recorda la seva vocació: “Abans de res som paradistes, i volem un tracte com més personal millor per transformar una venda online en una venda de mercat”.

La cosa més complicada, amb tot, és resoldre la logística. Segons Castany, “no hi ha empreses fiables” per fer el transport, perquè un tall de carn de qualitat ha de viatjar en fred, un servei que els operadors de transport de mercaderies no ofereixen a tot arreu. Per solucionar-ho, l’empresa va desenvolupar una caixa autorefrigerada que manté la carn a la temperatura adequada durant 36 hores. Amb aquest marge de temps van trobar una companyia de missatgeria que envia els paquets en 24 hores a qualsevol municipi. “Si la comanda arriba durant el matí, el paquet surt a les vuit del vespre i arriba al client abans del migdia següent”, diu Castany.

La rapidesa en l’entrega que exigeix la carn encareix el producte tant per la despesa de l’enviament com per la caixa refrigerada, que costa vuit euros. Això fa que hagin hagut d’imposar una despesa mínima per enviament, però el fet de vendre online també ajuda que els clients adquireixin més productes en una sola compra. El tiquet mitjà per client és de 350 euros, una xifra que compensa els costos d’enviament.

Recentment, l’empresa ha ampliat la presència al Mercat de Sabadell amb la compra d’una xarcuteria, que li ha permès oferir tota la gamma de productes càrnics: aviram, boví i porcí. A més, la xarcuteria disposa d’un obrador i d’un petit moll de càrrega que suposen, segons l’emprenedor, les “bases per créixer” en el futur. Sanmartí1850, que ara té 23 treballadors, vol encapçalar el mercat de gamma alta a Espanya. Per això vol potenciar la venda online amb una nova web i una forta presència a les xarxes socials, i obrir-se també a clients professionals. De fet, les vendes a restaurants d’alta gastronomia ja suposen entre el 8% i el 10% del total de la facturació, que l’empresa no revela.

A banda d’això, Castany també opta per “fer pedagogia” entre els consumidors. “El client demana cada vegada més informació” sobre els productes, assegura el carnisser. Per això vol conscienciar el públic dels avantatges de consumir bona carn. “Tothom s’omple la boca amb la qualitat”, diu Castany, que creu que, a l’hora de la veritat, tant carnissers com clients se centren en el preu. “Amb un euro més de preu hi pot haver molta diferència”, diu. En aquest sentit, Castany creu que cal consumir “menys carn, però de més qualitat”.