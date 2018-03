Els paquets van millor amb patinet elèctric

Cada dia a Barcelona es produeixen més de 420.000 moviments de furgonetes. I el creixent èxit del comerç electrònic amenaça d’elevar aquestes xifres a curt termini fins a complicar la seva sostenibilitat, tant per la contaminació generada com pel col·lapse viari. Ja fa uns anys Pere Roca, director general de la companyia logística DistriCenter, va pensar a posar-hi remei i des del desembre creu que ho ha aconseguit amb Geever. És una empresa impulsada per la mateixa DistriCenter que planteja canviar el paradigma del repartiment urbà de paquets dins les ciutats a partir de dues premisses principals: gran distribució nocturna i petita entrega des de punts de proximitat molt centrada entre les sis de la tarda i les deu de la nit. Diuen els promotors que la seva proposta acaba reduint un 70% l’emissió de contaminants dels serveis de missatgeria tradicionals i que els llocs de treball estan assegurats amb contractes laborals.

Des del seu naixement, Geever ha repartit 4.000 paquets en un servei pensat per articular l’última milla de les grans plataformes de comerç electrònic o aquelles marques que han apostat per internet per incrementar les seves vendes. La idea és bastant clara i esquemàtica. Una flota de furgonetes distribueixen a la nit els paquets que seran entregats l’endemà en una sèrie de magatzems centralitzats situats en trasters i places d’aparcament. Cadascun d’aquests punts de distribució és a una distància d’uns 750 metres l’un de l’altre. L’endemà, repartidors assignats a cada centre d’entrega reparteixen els paquets amb un patinet elèctric -o amb carrets, si són massa voluminosos-, especialment en les franges horàries d’entre les sis de la tarda i les deu de la nit. Aquests treballadors han de ser del barri, de forma que puguin conèixer bé la zona de repartiment i fins i tot respondre a una urgència des de casa. Tots ells tenen contractes de quatre hores.

“Si volem reduir la contaminació ho haurem de fer així”, afirma Roca, que explica que la nova companyia ha invertit entre 650.000 i 700.000 euros per engegar el projecte. De moment, la companyia només ha desplegat quatre centres de repartiment en trasters i espera obrir-ne cinc més els pròxims dies. Per a la ciutat de Barcelona, calculen a Geever, n’hi hauria prou obrint 40 centres per repartir els 350.000 paquets mensuals previstos, però no descarten augmentar la xarxa de centres i reduir la distància entre punt i punt per guanyar capacitat.

“En aquest negoci és molt crític ser a prop del client final, perquè això et permet fer diferents intents d’entrega”, explica Eduard Coves, director de Geever, que defensa el repartiment durant el vespre perquè és un horari en què es pot trobar gent tant en una oficina com en una casa. “El nostre encert d’entrega és del 98%”, diu.

La idea d’aquesta nova empresa és situar centres de repartiment en aparcaments, però aquesta possibilitat encara no està perfilada perquè requereix la llicència de l’Ajuntament i permisos dels Bombers, que de moment no han arribat. “Tenim negociacions avançades amb l’Ajuntament”, explica Roca. Fins i tot es planteja ubicar als centres de distribució unes taquilles per als clients que no vulguin esperar el repartidor.

Tot i que el negoci no està encara plenament desenvolupat, els promotors de la iniciativa ja pensen a créixer. Una via és introduir el format de l’alimentació en el repartiment. L’altra és portar la iniciativa, que ja és una realitat a Barcelona, fins a Madrid, on esperen iniciar una prova pilot aquest mateix any. “El model té una cosa bona i és que és exportable a qualsevol ciutat”, explica Eduard Covés. I també permet la possible entrada de socis externs, en cas que calgui ampliar la inversió. -