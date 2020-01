El pagès jubilat que es va convertir en un empresari local d’èxit

De ben petit nedava pels canals i les sèquies que reguen els camps del delta de l’Ebre. “Moltes vegades dic que vaig aprendre a caminar dins d’un camp d’arròs. I ho dic de veritat, perquè és gairebé literal”, assegura Josep Bertomeu. Té 75 anys, està jubilat i, encara ara, se sent com un peix a l’aigua entre el fang dels arrossars. “Pensa que, aquí, amb les mans hi pescava granotes i carpes”, explica. Fins als vint anys va plantar, va segar i va assolellar l’arròs a l’era. Pescava amb xarxes de tirar el rall, tan rudimentàries com efectives. Però llavors, el camp, el mar i el riu es van començar a mecanitzar. I aquella vida en simbiosi amb la natura pràcticament va desaparèixer. L’home va ser substituït per les màquines.

Fa quinze anys, quan estava a les portes de la jubilació, per evitar que tota aquesta cultura es perdés, Bertomeu va decidir crear l’empresa Delta Polet Natura. “Ara som pocs els que quedem que vam conèixer els oficis tradicionals”, explica. Al Josep tothom el coneix gràcies a la companyia i a la defensa del patrimoni natural i contra les agressions al Delta que ha dut a terme al llarg de tota la seva vida.

La companyia, que porten pare i fill, va acollir durant el 2019 un miler de turistes

L’empresa, de serveis turístics i feta a la seva mida, ensenya els clients a navegar amb barques de perxar, unes embarcacions allargades i de poc calat, eficients per moure’s per les llacunes i els canals. “Delta Polet va néixer per la necessitat de donar continuïtat i mantenir vives les tradicions que el meu pare va aprendre del seu pare i que jo he anat aprenent d’ell”, explica Josep Bertomeu fill, de 49 anys, que juntament amb el seu pare porta l’empresa.

Els turistes també poden fer un tast del que es coneix com la pesca al rall, que feien els pagesos fa cinquanta o seixanta anys. Es tracta d’una tècnica utilitzada en llocs no gaire profunds -platges, canals, desguassos i basses- i que cal utilitzar amb destresa. “El pescador porta la xàrcia arreplegada i la subjecta amb les dues mans i la boca. I l’ha de saber llançar bé, amb un moviment circular i coordinat per desplegar-la correctament”, explica Bertomeu pare.

“Els ensenyem -afegeix- a pescar, passejar entre arrossars i llacunes, els parlem dels noms dels peixos i dels ocells i de les plantes”. “És una mena de safari ecoturístic que els deixa bocabadats”, afegeix el seu fill. Però, sobretot, l’objectiu de la companyia és conscienciar els visitants de la necessitat de preservar el delta de l’Ebre, actualment amenaçat per la falta de sediments, la salinització i el canvi climàtic. “Si al final de la visita han après bé la lliçó, el meu pare els signa un diploma ecoturístic ”, conclou amb un to sorneguer.

El que va començar com un divertimento de pare i fill -complementari a la seva activitat laboral principal-, amb els anys s’ha convertit en una empresa d’èxit que els permet viure tot l’any del turisme. Només l’any passat van rebre un milers de visitants. “Som una empresa familiar i sabem que és una xifra molt modesta, però entra en els nostres paràmetres de creixement, perquè volem evitar la massificació i apostem per un desenvolupament empresarial absolutament sostenible”, comenta Josep Bertomeu pare.

De fet, Delta Polet Natura acaba de guanyar el premi Contribució a la Conservació en els Star Awards, que promou la federació Europarc, un organisme internacional que agrupa una xarxa d’entitats europees que treballen per la protecció del patrimoni natural. Aquest reconeixement no fa més que constatar la importància del turisme com una de les grans oportunitats en l’economia local del sud de Catalunya. De fet, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) assegura que en deu anys la xifra de visitants s’ha duplicat. Que aquest creixement sigui sostenible i respectuós amb l’entorn és el repte pel qual lluiten empreses com Delta Polet Natura.