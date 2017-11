Les paelles que es mengen a la Rambla es cuinen a Igualada

No tenen cap restaurant ni són hostalers, però reparteixen quatre milions de racions de paella a l’any d’Igualada a arreu del món. Meritem és l’empresa catalana que hi ha al darrere de les famoses Paellador, les paelles semifetes per a restaurants, i les Cruji Coques, una reinvenció de les coques de recapte habituals a les cartes de molts bars del país. L’empresa va néixer en un any tan simbòlic com el 1992, quan Barcelona començava a obrir-se al món i es preparava per l’arribada del turisme massiu. El seu fundador, l’igualadí Francesc Seuba, era el propietari de la marca de snacks i patates fregides més populars de la comarca, Rosdor. A finals dels 80, l’empresari es va vendre la companyia que havia fundat el seu pare i amb els diners va decidir arrencar un altre negoci.

“És un emprenedor nat, i va pensar que la paella era un plat difícil de cuinar i amb molts ingredients que es podia vendre semifet per facilitar la feina als restaurants”, explica Rosa Joan, actual gerent de Meritem. La idea es va estrenar, però tenia una tasca comercial complicada i, de fet, només comptava amb una sola gamma: la paella de marisc. Els restaurants no entenien el concepte, ni per què havien de servir una paella preparada si la podien cuinar ells mateixos. “Trencava molt els motlles i vam haver d’explicar bé als cuiners que no veníem a treure’ls la feina”, apunta Joan.

El concepte no ha variat gaire en aquestes més de dues dècades, però abans el producte es venia en el mateix recipient en què després es cuinava, mentre que actualment es distribueix en una barqueta que després es pot abocar en una paella a la cuina del restaurant. A continuació, s’hi afegeix aigua calenta i es posa al forn per tenir el plat fet en un temps gairebé rècord. “Vam ser els pioners d’una nova categoria, les ajudes culinàries, que ara estan acceptades”, indica el director general de Meritem, Xavier Herreros. Per a Joan, el millor indicatiu és que en pocs anys van aparèixer una vintena d’empreses que intentaven fer el mateix que Paellador.

De fet, de la gran cuina industrial que el grup té al barri igualadí de les Comes ja no en surten només arrossos i fideuàs. El 1994 van arribar a l’empresa les Cruji Coques, una manera d’esquivar l’estacionalitat de les paelles durant els mesos de més fred. “Buscàvem l’arrel de les coques de recapte, però amb una versió més modernitzada”, afegeix Joan. D’aquí, la companyia també ha passat a comercialitzar plats casolans, pasta i un assortiment de tapes. No obstant, les diferents gammes de paella (en tenen una de nova amb marisc més abundant) representen prop del 60% dels seus ingressos.

Tal com recorda el seu director general, el negoci de Meritem depèn de tres factors clau: el consum intern, el turisme i la meteorologia. I el segon explica per què els anys de la crisi no van enfonsar el regnat de Paellador: “Amb la crisi, la gent va reduir el seu consum als bars i restaurants, que van veure com es desplomava la facturació”. Però el turisme va aguantar en aquests anys i això els va garantir un suport en un moment complicat, segons afirma Herreros. Segons els responsables de la companyia, el 2008 va ser l’únic any en la trajectòria de l’empresa que la facturació va patir una sotragada, amb menys ingressos que l’any anterior.

El directiu confirma que, amb la recuperació econòmica, els ingressos de l’empresa també es van reactivar. L’any passat el grup va tancar amb una facturació de dotze milions d’euros i té una plantilla d’un centenar de treballadors, que varia segons els pics d’activitat. Meritem calcula que distribueix racions regularment a una xarxa d’uns 4.000 restaurants. A més, té com a màxima reinvertir tots els beneficis a millorar la seva oferta. En aquest sentit, Herreros admet que l’assignatura pendent de l’empresa és l’exportació, que suposa actualment el 15% de les vendes i es concentra sobretot en mercats com França, Portugal i el Regne Unit. “També hem enviat comandes a Austràlia i l’Amèrica Llatina. És un producte que també té èxit en aquells països on no saben com cuinar la paella i la volen introduir en els hàbits de consum”, explica el director general.

Meritem sempre ha tingut com a client principal el Canal Horeca i no es planteja fer el salt als supermercats. “Som molt rigorosos, volem centrar-nos a donar qualitat a l’hostaleria i ens mirem la distribució amb distància”, explica Herreros. On l’empresa sí que veu un camí a recórrer és en l’oferta de tapes preparades, un dels productes més recents del seu catàleg que, asseguren, els restaurants de l’Estat han rebut amb entusiasme. “Hi ha molts més plats dels que ens pensem que es poden preparar d’aquesta manera”, explica Rosa Joan.