El negoci familiar que ha reinventat la venda d’avellanes

Una màquina del 1954 creada per l’inventor Salvador Baldrich és l’encarregada de pelar les avellanes de l’empresa Basora Comercial. “Venim de l’avellana”, exclama Antoni Torrens, quarta generació de la producció d’avellanes de l’Alt Camp i director de l’empresa. Sota la marca La Trencadora, aquesta empresa aposta per cultivar, produir i vendre avellana de qualitat, de quilòmetre zero i a un preu competitiu.

“Des del 1920 la nostra família s’ha dedicat al cultiu i comercialització de fruita seca”, explica Torrens. Fa sis anys que va decidir unir-se al seu pare per tirar endavant l’empresa i “dinamitzar” el model de producció de la companyia: “El meu besavi sempre havia triat les millors avellanes per vendre-les. I, dins d’aquest concepte, vaig pensar que podríem convertir-nos en una empresa que no només vengués les avellanes sinó que pogués fer-ne una tria, torrar-les i trencar-les al gust del consumidor”, explica el director de l’empresa.

L’empresa es divideix en tres grans eixos: Antoni Torrens i el seu pare es dediquen a la producció i comercialització de les avellanes, mentre que el seu germà cultiva els avellaners, que constitueixen el tercer eix de la companyia. “Dins de Basora Comercial tenim 10 treballadors, però el meu germà cultiva aproximadament 20 hectàrees de terra amb un altre treballador, com a autònom, i per tant podem dir que en total som 12”, explica Antoni Torrens.

Amb una facturació de gairebé un milió d’euros l’any passat, l’empresa s’està convertint en un dels referents de venda d’avellana de qualitat de quilòmetre zero, és a dir, producte de proximitat, tal com apunta Torrens: “Oferim la negreta, un tipus d’avellana cultivada aquí a l’Alt Camp”. L’empresa no ha volgut donar-nos les dades del benefici aconseguit l’any 2018.

La màquina que separa la clofolla del gra és capaç d’arribar a produir 700 quilos d’avellanes cada hora

La Trencadora aposta per un model de negoci innovador amb una de les màquines per separar la closca de l’avellana més antigues del mercat, un contrapunt que segons la mateixa empresa fa que tinguin unes avellanes d’alta qualitat. “Les màquines més grans i modernes tallen en sec el fruit i això pot afectar el producte final. La nostra màquina, com que treballa amb gravetat i aspiració, tracta molt millor el gra i en surt un producte de molta més qualitat”, explica l’empresari de l’Alt Camp. La màquina de fa 65 anys, completament restaurada per la família, pot arribar a produir 700 quilos d’avellanes per hora.

La peça essencial de l’engranatge d’aquesta empresa, segons explica Torrens, són els clients, a qui ell anomena partners : “Són part de l’empresa i conformen una xarxa que transmet la nostra filosofia”. També donen molta importància als pagesos que els venen les avellanes, perquè no només cultiven ells el producte sinó que també en compren: “Cada partida de cada pagès se separa i s’etiqueta amb un codi de barres diferent, així tenim les avellanes separades i podem vendre el producte adequat segons la comanda que se’ns faci”.

La poca competència en el sector fa que l’empresa es vegi ben posicionada per seguir avançant en el seu model de producció integrada i, segons Antoni Torrens, aquest model és el que els fa diferents de la resta d’empreses: “Les empreses més grans no tenen la capacitat de fer una tria del producte que els arriba perquè en tenen molta quantitat. Això ens dona avantatge sobre ells. En canvi, les empreses més petites no tenen ni capacitat ni maquinària per trencar i torrar les avellanes. Segons el directiu, la seva empresa és “prou gran per ser competitiva i prou petita per oferir un producte de qualitat”.

Actualment la companyia ven avellanes a granel, pasta d’avellana pura i praliné a gelateries, bars i botigues, sempre de quilòmetre zero, i no esperen canviar aquest el model de venda, perquè creuen fermament en el concepte de “proximitat”. Per a la temporada que ve volen augmentar les vendes amb un nou producte, una crema d’avellanes catalana: “Estem acabant de triar les classes de xocolata per perfeccionar la barreja”, explica Torrens. La crema d’avellanes catalana és una de les apostes de Torrens per catapultar el negoci i poder vendre un producte amb molta competència al mercat però “fet a casa”.

La família Basora s’ha convertit en la pionera de la producció integrada a Catalunya. “De l’arbre a la taula”. Així descriu el directiu la filosofia de l’empresa familiar que va fundar el seu besavi als anys 20 i ara, reinventada i darrere la nova marca de La Trencadora, ha aconseguit fer-se un lloc en el cultiu de la terra, la producció i venda de fruita seca catalana.