Una motxilla per a dones que han superat un càncer de pit

Després de patir un càncer de pit no trobava cap motxilla que pogués dur per practicar la seva gran passió: el muntanyisme. La vida de Maria Prandi, de 50 anys, va canviar l’octubre del 2015. Els metges li van diagnosticar un tumor maligne al pit. Tres mesos després passava pel quiròfan i la resta de l’any va fer tractament, amb quimioteràpia inclosa. Quan es va recuperar, els mateixos metges li van dir que intentés fer vida normal sempre que no portés pes al braç i l’espatlla del cantó afectat. “L’objectiu era evitar l’aparició d’un limfedema, perquè en l’operació et treuen els ganglis limfàtics que controlen precisament el sistema limfàtic”, explica.

Per a Prandi, recuperar la seva vida normal passava per poder anar d’excursió cada cap de setmana i, per fer-ho, necessitava trobar una motxilla que s’adaptés a les seves noves necessitats. “Vaig començar a buscar si hi havia algun model per a dones que haguessin patit càncer de pit; primer en botigues i després per internet”, recorda. No va tenir èxit. La solució va ser agafar una motxilla normal, treure’n la cinta del cantó on l’havien operat i substituir-la per una altra que passava per sota del pit i lligada a la cintura. “L’invent va funcionar”, afirma.

Pensant que també podria ser útil per a altres dones que haguessin passat per la mateixa situació, va decidir anar a veure Jordi Costa, propietari d’Esportiva Aksa, una empresa de Barcelona especialitzada en la fabricació i distribució de material per practicar activitats de muntanya, molt coneguda entre els aficionats a la natura. “M’hi vaig presentar, li vaig explicar el meu cas i vam decidir fer-ne un prototip ben fet”, explica Prandi a l’Emprenem.

Una de les tires de les motxilles passa per sota del pit operat per distribuir el pes per diferents lloc

Paral·lelament es van posar en contacte amb oncòlegs de l’Hospital de Sant Pau per rebre assessorament mèdic. El mateix centre hospitalari els va proposar fer un test amb pacients operades de càncer de pit, per determinar si s’hi havien d’introduir canvis. “Vam fer diverses sessions de marxes nòrdiques que ens van permetre dur a terme petites modificacions”, detalla Prandi. “La principal diferència amb la resta de motxilles és que es carrega el pes en diferents llocs”, afegeix.

Validat el producte, en van elaborar set models de diferents mides i colors a partir de motxilles ja acabades de les marques Montane i Alpina, i van crear una pàgina web per comercialitzar-les, Woman’sBack, on ja treballen cinc persones. La modificació de les tires es fa des del mateix taller d’Esportiva Aksa, situat al carrer Ramon Albó de Barcelona. Les motxilles van sortir al mercat el 8 de març, coincidint amb el Dia de les Dones. Durant aquests tres mesos “s’han presentat” en esdeveniments esportius com la Marató de Barcelona. “És una motxilla que fa pensar, perquè quan algú la veu rumia a quina de les seves conegudes podria ser útil”, explica la cofundadora.

Womanback's ja ha patentat la idea a Espanya i actualment està fent els mateixos tràmits a Europa. El seu objectiu a curt termini és continuar obrint mercat a Catalunya i Espanya. En una segona fase se centraran als països que abracen els Alps -França, Suïssa i Itàlia- i, a llarg termini, els Estats Units, el Canadà i Sud-amèrica. A banda d’expandir-se, un altre propòsit passa per elaborar bosses urbanes. “Tot i que jo faig servir les de muntanya cada dia”, aclareix la cofundadora de Woman’sBack. Però aquest serà un objectiu a mitjà termini, perquè per tirar endavant la idea inicial han necessitat una inversió de 50.000 euros.