El menjar a taula amb tan sols un clic

¿T’has plantejat mai quantes hores malgastes buscant un restaurant o esperant que el cambrer et porti el menjar? Mr. Noow neix de la necessitat d’agilitzar el màxim possible les estones que passem en els descansos de la feina: “Nosaltres volem millorar l’experiència del comensal fent que pugui aprofitar més el seu descans, que s’oblidi d’esperar”, explica Alejandro Fresneda, director i fundador de l’empresa. Juntament amb Pablo Mas-Bagá, el seu soci i cofundador, han creat una aplicació mòbil que conté una llista de restaurants amb les cartes dels seus menús. L’usuari pot escollir el restaurant i els plats de la carta que prefereix, i pagar al moment. Un cop a lloc, només cal que s’assegui i gaudeixi del menjar que li han preparat. “Sense cues i sense esperes. A Mr. Noow volem optimitzar al màxim el temps de descans que tenen els treballadors”, diu Fresneda.

L’apli, que acumula més de 40.000 descàrregues en tan sols 8 mesos, va treure el seu primer prototip el juliol del 2017. Aquella primera versió no tenia res a veure amb l’empresa d’avui dia. Van implantar una carta digital a alguns restaurants perquè, un cop dins i entaulats, els clients poguessin escollir el que menjarien mitjançant un codi QR que et portava directament a l’aplicació. Aquella carta electrònica va ser l’aproximació errònia del que es convertiria en un model de negoci amb èxit. “Vam veure que les cartes digitals no agilitzaven el servei sinó que entorpien la feina dels cambrers”, explica.

La segona versió, millorada, va entrar al mercat l’agost del 2018 amb el nom de Mr. Noow, un simpàtic senyor que et guarda la comanda i no et fa perdre el temps d’esbarjo. “Vam veure un espai al mercat i el vam aprofitar”, explica Fresneda. La companyia porta tres rondes d’inversió amb un resultat molt positiu: des del 2017, quan van fer la primera, fins al març passat han aconseguit un total d’1,8 milions d’euros de finançament. Tot i que l’empresa estava pensada tant per menjar dins dels restaurants com per a l’àmbit del menjar per emportar, actualment el 80% de les demandes encara són take away, mentre que les comandes per menjar dins dels restaurants només ocupen un 20% del total. “Sabíem des d’un primer moment que la fórmula take away funcionaria, perquè no existeix un mètode innovador i fàcil per demanar menjar per emportar”, recalca el director de la companyia. La manera més senzilla de demanar menjar per emportar és trucant per telèfon o, en alguns casos, anant al restaurant expressament a demanar el menjar. “Vam creure que el model take away actual estava molt antiquat i que hauríem d’aconseguir una manera fàcil i ràpida de demanar menjar als restaurants sense costos addicionals”, explica Fresneda.

Pel que fa a la competència, el directiu assegura que la seva companyia té un model de negoci molt més eficaç que altres empreses de menjar per emportar com Glovo o Deliveroo, els gegants del take away : “La nostra empresa es queda només el 10% de cada comanda al restaurant. D’aquesta manera els preus de les cartes no s’inflen i el consumidor no ha de pagar més per fer servir la nostra apli”.

Mr. Noow opera a Barcelona i Madrid, però el fundador afirma que entraran a València i Bilbao l’any que ve. A part, estan tramitant la seva expansió internacional, que començarà a Mèxic “a finals d’aquest any”, tal com explica Fresneda. D’altra banda, fa poc més de tres setmanes l’aplicació mòbil ha canviat de model de pagament i afegeix una opció de pagament al local: “Els usuaris volien tenir l’opció de pagar a l’arribar al restaurant per poder utilitzar els tiquets restaurant que els proporciona l’empresa”, diu el directiu. Una altra de les innovacions de l’empresa és una opció dins la mateixa aplicació que permetrà als usuaris fer comandes col·lectives. En aquesta mateixa línia, un usuari podrà enviar l’enllaç de la seva comanda a un company perquè s’hi afegeixi, i a l’hora de pagar podran fer-ho per separat.

L’aplicació ja col·labora amb 300 restaurants i Fresneda assegura que obtenen “milers de comandes al mes”. Tot i l’èxit d’aquests resultats, el directiu no dubta a exclamar que “això és només el principi”.