De medicines a menjar: la mina d’or del transport en fred

A Joan Orriols dimarts li va saltar una alarma al mòbil. Algú li demanava una caixa per transportar un quilo de tòfona. Qui l’hi havia de dir fa tres anys al director general de Tempack, una empresa que durant gairebé dues dècades es va dedicar a oferir solucions per al transport de medicaments. Però des del 2015 és una baula més en el comerç d’aliments frescos amb el mateix principi amb què va néixer: el manteniment de la cadena del fred. Per això aquesta setmana el buscaven per transportar tòfona a Dubai (destinació suposada) i mantenir una temperatura similar al punt d’origen, a l’avió i a Dubai. O encara més difícil: portar gamba vermella des de Maó fins a qualsevol part d’Europa i que arribi a la seva destinació en condicions i, sobretot, amb els ulls encara brillants, senyal inequívoc de frescor.

Des de fa vint anys, quan va néixer de la mà de la farmacèutica Indukern, aquesta companyia, que opera amb discreció des de l’Hospitalet de Llobregat, s’ha aprofitat de la globalització i ara preveu aprofitar un altre senyal de modernitat. De fet, és el proveïdor per a tot Europa de solucions de transport en fred d’un dels gegants del comerç electrònic. Àlex Vila, conseller delegat i fundador de Tempack , creu que han trobat la solució per resoldre un dels reptes del transport d’última milla que ha d’afrontar el sector.

“Una furgoneta refrigerada costa tres vegades més que una de normal i, a més, en el futur les dièsel no podran entrar al centre de les ciutats i caldrà veure si els vehicles elèctrics podran tenir caixes refrigerades”, diagnostica. Poc després aporta la seva solució: “Necessitaran material lleuger i aïllant que pugui anar en furgonetes no refrigerades i que pugui compartir espai amb altres materials que no requereixin fred”. Es refereix, esclar, a les caixes i acumuladors de fred que desenvolupa la seva empresa.

Tempack va començar fent acumuladors de fred per transportar medicaments. Va continuar la seva història desenvolupant caixes. I va acabar fent productes personalitzats (en el 90% dels casos) segons demanda, que eren testats en el seu laboratori tenint en compte els temps de recorregut i les diverses temperatures que haurien de resistir. No és el mateix fer una solució per a una vacuna que ha d’anar al desert africà que una altra que acabarà a Alaska, amb el risc que el producte acabi congelat i inservible. El seu era un micronínxol, amb pocs competidors. La majoria de farmacèutiques els demanaven assessorament, sobretot després que obrissin una delegació a Alemanya.

El millor del seu negoci ha sigut, almenys fins ara, l’alta fidelització i l’ínfima morositat. “Hi ha endarreriments, però no impagats”, explica Vila, que assenyala que només ha hagut d’aturar un camió una vegada -des de feia un any li devien 12.000 euros-. Va cobrar aviat i no ho va haver de tornar a fer: “Nosaltres som un proveïdor estratègic i ells no poden no distribuir una vacuna”.

Les exportacions de la companyia han assolit el 80% de la facturació, que l’any passat va ser de set milions i que aquest exercici es tancarà en nou. El pla de negoci marca que al final del 2019 la xifra de vendes serà de quinze milions d’euros, tot i que els dos gestors de l’empresa no descarten que se superi aquesta xifra, sobretot per la tirada que està tenint el comerç electrònic. Ara mateix ja suposa la meitat de les vendes.

Les solucions que Tempack aporta en aquest segment de mercat que encara no ha explotat és la raó per la qual el grup britànic Softbox comprés l’empresa al setembre. La companyia, especialitzada en el sector farmacèutic i amb fàbriques a tot el món, confia també en el creixement del comerç electrònic i això explicaria que Vila i Orriols (dos dels tres accionistes que controlaven la companyia) es mantinguin al capdavant de la gestió. “El que volen és continuïtat en la direcció”, explica Orriols, que afegeix que el comerç electrònic encara donarà una nova oportunitat a l’empresa: els productes farmacèutics.