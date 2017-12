Un material capaç d’esborrar la contaminació

A simple vista, sembla una làmina fina de plàstic, de color blau cel i molt flexible, però aquest material de textura suau i modelable, creat i patentat per un grup d’investigadors a Tarragona, pot ser un avenç prometedor per purificar gasos contaminants com els que emeten milers d’indústries o bé netejar el biogàs per obtenir metà que es pugui injectar directament a la xarxa de gas natural. Orchestra Scientific, la primera start-up nascuda de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), ha desenvolupat una membrana que conté un compost químic que li atorga una propietat gairebé màgica: pot atrapar el diòxid de carboni (CO 2 ) i separar-lo de la resta de gasos, com si es passés per un sedàs, gràcies als canals selectius a aquest gas que té aquest compost.

Com que és flexible, el nou material pot enrotllar-se i col·locar-se a dins de les canalitzacions per poder fer aquesta funció, explica la directora general d’Orchestra, Cristina Sáenz de Pipaón. Després de proves al laboratori i en l’àmbit científic, l’empresa està a punt per fer escalar el producte i industrialitzar-lo. El projecte, en plena fase de captació de recursos, ja ha trobat un primer inversor en la plataforma d’abast europeu InnoEnergy, que els aporta no només diners sinó també assessorament a través del seu programa d’acceleració d’empreses Cleantech, que compta amb el patronici de Gas Natural.

La primera aplicació real que posarà en marxa l’empresa anirà dirigida a la purificació del biogàs, una font d’energia renovable amb molt potencial. Aquest combustible, obtingut de la fermentació de compost i biomassa, està format principalment per metà i CO2. Actualment, aquest metà es crema per evitar el seu alliberament directament a l’atmosfera, ja que tindria un efecte molt contaminant. “L’efecte hivernacle del metà és 21 cops més gran que el del diòxid de carboni”, recorda Sáenz de Pipaón. L’empresa prepara una prova pilot en una planta catalana per purificar aquest biogàs i obtenir-ne biometà, que es pot injectar directament a la xarxa de distribució de gas natural, com es fa cada cop més a Europa. “A Espanya, només hi ha una instal·lació de purificació en marxa, però a tot el continent funcionen 200 plantes i la projecció és que es multipliquin per cinc el 2020”, sosté la directora de l’empresa. Aquest procés permet una separació i aprofitament dels gasos. Un cop separat, el CO 2 també es pot comercialitzar perquè hi ha indústries que el necessiten per als seus processos, com algunes siderúrgies o fins i tot la indústria de l’alimentació per a begudes carbonatades, per exemple.

La membrana patentada per Orchestra Scientific és interessant per a aquestes plantes perquè pot abaratir els costos de tot el procés. Fins ara, el mètode per separar els gasos passa per la compressió primer i això vol dir despesa elèctrica en un compressor. En canvi, la nova membrana permet treballar a pressions atmosfèriques i retallar els costos energètics. “El cost de comprimir el gas suposa ara el 25% de tota l’operació”, calcula la investigadora.

La patent d’Orchestra Scientific té una altra aplicació tant o més esperançadora perquè permet atrapar el CO 2 que avui alliberen moltes indústries i que és una de les principals causes de l’escalfament global. El problema aquí és econòmic: emetre gasos encara surt barat a les empreses, que paguen uns cinc euros per tona de CO 2 alliberada a l’atmosfera, recorda Sáenz. “Les indústries a qui els hi hem presentat hi estan interessades, però ens diuen que tornem d’aquí dos anys, quan s’endureixin les condicions i el cost dels drets d’emissions”, reconeix la investigadora.