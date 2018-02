La màquina que asseca les xancletes en 60 segons

Literalment, va ser una idea de bomber. En David Infantes fa 14 anys que treballa per al cos de Bombers de Barcelona i sis que té al cap un projecte per acabar amb un dels grans maldecaps dels usuaris dels gimnasos i centres esportius. Aquest català ha dissenyat el Burüdry, un dispositiu que aconsegueix assecar les xancletes de piscina en tan sols un minut. L’invent és semblant a un forn que fa servir llum ultravioleta i permet posar-hi les sabates mullades perquè estiguin seques en uns 60 segons. Segons el creador, instal·lar-lo és tan senzill com penjar-lo a la paret i endollar-lo a la corrent.

“Entreno diversos cops a la setmana i faig molt d’esport, i sempre em trobava amb les xancletes molles dins la bossa i amb males olors”, explica Infantes. L’emprenedor es va fixar que molts usuaris feien servir els assecadors de mans per resoldre aquest inconvenient i va decidir crear un aparell més específic. En aquest sentit, el sistema també esterilitza les xancletes i evita que la humitat faci aparèixer fongs.

Així doncs, va presentar el projecte a l’acceladora per a start-ups del fabricant de piscines i tractament d’aigua Fluidra, on va idear el pla de negoci i va constituir l’empresa Burüburan. Aquesta paraula significa blau i blanc en japonès, dos colors que per a Infantes simbolitzen la innovació i la neteja. “Jo havia fet la formació professional d’electricitat, però mai m’havia posat a desenvolupar una empresa!”, admet Infantes. El seu objectiu és que el dispositiu es pugui instal·lar en gimnasos, hotels i spas en una primera etapa. Ja compta amb quatre centres esportius que l’estan provant en fase pilot. Infantes va desenvolupar uns 40 prototips fets amb fusta fins que va arribar al definitiu. “Va ser tot un exercici de prova-error al traster de casa meva”, explica. En un primer moment, vol potenciar el canal esportiu i de l’oci, però quan l’aparell es comenci a comercialitzar també hi veu altres sortides per a usos tècnics o industrials. Per ara compta amb una trentena d’unitats que vol vendre a través de distribuïdors del sector. En aquest sentit, el dispositiu és customitzable i es pot recobrir amb diferents colors o materials com la fusta.

No obstant, un dels obstacles del Burüdry encara és el preu. El de sortida està en uns 1.850 euros, i ara el repte de la companyia és aconseguir inversors per rebaixar-ne els costos de fabricació. Ja hi ha gimnasos -sobretot en la gamma més premium - que compten amb assecadors de banyadors a les seves instal·lacions. De fet, aquests aparells estan en un rang de preus similars al Burüdry, tot i que no són habituals en tots els centres esportius precisament pel seu cost elevat.

És per això que l’empresa va participar en la primera edició de l’IQS Tech Fest, el primer festival de l’Estat enfocat a start-ups industrials organitzat pel centre emprenedor de la universitat barcelonina. L’esdeveniment va exposar el projecte d’Infantes entre un total de 50 iniciatives emprenedores a la recerca de fons per finançar-se. A banda d’aquest saló, el creador de Burüburan també ha passejat el seu invent pel Barcelona Building Construmat i la fira Piscina & Wellness. Encara que s’ha estrenat en el món emprenedor, Infantes té molt clar que la seva vocació és ser bomber. “Va ser una casualitat, tenir aquesta idea, però no m’hi dedicaria”, assegura l’inventor. De fet, explica que també li agradaria combinar la seva feina al cos de Bombers amb tasques per a ONG.