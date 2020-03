De les llistes de l’atur a crear un negoci de més d’un milió d’euros

Ramó Andara va mamar des de ben petit com s’elaboraven les tortillas de blat de moro, que és l’equivalent del pa d’aquí per als sud-americans. Ell és hondureny i està casat amb una catalana, Àngels Secanella. Com que no trobava en cap supermercat les tortillas típiques del seu país, optava per fer-les a casa. Però la parella es va quedar sense feina el 2003, just quan estaven esperant el segon fill. Treballaven en una empresa de publicitat. En un viatge als Estats Units van veure que a tots els grans supermercats hi havia tortillas i van decidir crear la primera empresa espanyola que feia aquest producte.

Van transformar el garatge dels pares de Secanella, situat a la Sagrada Família, en la seu de l’empresa. Van demanar assessorament a Barcelona Activa perquè comprovés la viabilitat del negoci i, amb la capitalització de l’atur, van comprar la maquinària necessària. “Elaboràvem tortillas dos dies a la setmana i els altres tres anàvem a donar a conèixer el producte a restaurants mexicans”, recorda Secanella. De seguida va funcionar el boca-orella perquè els establiments en tenien de blat, però no de blat de moro. “Fins i tot els cuiners en compraven per a casa seva”, recorda la fundadora. En poc temps van trobar un distribuïdor a Madrid que va vendre el producte al sector de l’hostaleria per tot Espanya i a continuació se’ls van obrir les portes de comerços i supermercats com el d’El Corte Inglés.

Nagual fabrica diàriament 60.000 ‘tortillas’ de blat de moro, que distribueix per Europa

El 2011 ek garatge s’havia fet petit i el negoci es va traslladar a una nau de 500 metres quadrats situada a Montcada i Reixac. “Ja disposàvem d’uns quants repartidors propis”, explica Secanella. Amb els anys, el producte també ha evolucionat, cosa que avalen diverses certificacions: la matèria és de primera qualitat, no té gluten, és vegà i és un producte que aguanta a temperatura ambient. Té consolidats els mercats de l’hostaleria, les botigues de queviures, de dietètica i supermercats. A més, exporten a uns quants països d’Europa, com Itàlia, França, Alemanya, Suècia i Irlanda. Han descartat saltar a uns altres continents perquè el producte caduca al cap de sis mesos.

Fa dos anys la història es va repetir: la nau es va tornar a quedar petita i es van traslladar a Barberà del Vallès, a una fàbrica de 1.000 metres quadrats. La plantilla està formada per una trentena de treballadors, la majoria dones de més de 40 anys, i la conciliació laboral és una de les claus de Nagual. “Hem sigut treballadors i ara empresaris, i sabem que dur que és”, assegura Secanella. Reconeix que fa disset anys van fer una aposta arriscada, però les xifres deixen clar que també era guanyadora: la facturació del 2013 era de 300.000 euros i l’any passat van tancar amb 1,5 milions d’euros.