El lavabo portàtil de fusta que no gasta ni una gota d’aigua

Decorar amb fusta està de moda. Aquest material s’ha convertit en imprescindible als mercats d’estiu, que una munió de joves aprofiten per actualitzar la seva galeria de fotografies mentre revisen les últimes tendències de la moda més chic. Palets per seure i estands de fusta per als venedors són només alguns dels usos que es donen a aquesta primera matèria. Cuidar els mínims detalls fins i tot ha arribat al món dels lavabos portàtils.

L’empresa Ekko WC, amb seu a Roses (Alt Empordà), es dedica a dissenyar i distribuir sanitaris fets amb fusta. Festivals de la Costa Brava com el White Summer de Pals (Baix Empordà) i el Sons del Món de Roses són alguns dels esdeveniments que ja compten amb aquesta mena de cabines. “El disseny és propi i està molt ben cuidat”, explica Adrià Giner, soci fundador d’Ekko WC. Durant un viatge a França, aquest emprenedor va veure un concepte de sanitari semblant però va decidir modificar-ne l’aspecte. “A la resta de països la gent és més respectuosa amb aquesta mena d’instal·lacions”, reconeix Giner, deixant per un moment el disseny en un segon pla.

Però el detall més especial d’aquests sanitaris no és l’aspecte, sinó les característiques. Els lavabos d’Ekko funcionen sense malbaratar “ni una sola gota d’aigua” i la fusta prové de boscos del territori gestionats de manera sostenible. En comptes d’estirar la cadena, l’usuari hi aboca serradures amb una pala, una mesura que, a més, neutralitza les olors. La neteja de les mans es fa amb una espuma hidroalcohòlica, el paper higiènic és reciclat i la llum autònoma de la cabina prové de l’energia solar. Des que va néixer ara fa un any, Ekko WC calcula que ha aconseguit estalviar prop de 3.000 litres d’aigua i ha reciclat més de dos quilòmetres de paper higiènic.

Els sanitaris d’Ekko WC es poden llogar o comprar, i els seus clients són molt diversos: des de l’ajuntament que els utilitza per a esdeveniments puntuals fins al particular que no disposa de clavegueram corrent en zones aïllades del camp. En el cas del lloguer, l’empresa també ofereix un operari que s’encarrega del manteniment i la neteja de la instal·lació. La web d’aquesta start-up apunta que ja s’han llogat 98 cabines, una xifra que “ha superat totes les expectatives”, assenyala Giner.

Tot i la joventut del projecte, Ekko WC també ha despertat l’interès d’altres empreses i inversors. Recentment, una firma valenciana va presentar-li un projecte per construir cabines portàtils amb plàstic reciclat. A més, l’empresa empordanesa ja treballa en la producció de mòduls ecològics per a esdeveniments més grans. Altres punts d’Espanya ja han preguntat pels seus sanitaris i Giner augura que les vendes continuaran augmentant els pròxims mesos.

Caldrà veure ara si l’auge de festivals, en què la decoració és fonamental, també pot impulsar l’ús de sanitaris ecològics.