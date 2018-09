Quan el guia del viatge organitzat és el teu mòbil

Guies que aguanten paraigües de manera incansable, programes d’activitats tancats i grups de gent molt diferent obligada a conviure durant diverses setmanes de ruta. Aquests són alguns dels tòpics que persegueixen el negoci dels viatges organitzats, l’antic producte estrella dels turoperadors mundials, a qui els està costant captar els fills i nets dels seus clients actuals. Aquesta és la imatge amb què vol trencar Noken, una start-up creada a Nova York pel català Marc Escapa. Aquest emprenedor ha dissenyat una aplicació en què el guia del turista és el seu propi mòbil. L’empresa proposa que puguis contractar el teu paquet en només cinc minuts a través de l’ smartphone i que paguis una tarifa de 5 euros per dia i persona perquè sigui ell qui et guiï durant el viatge. Amb tot, a la xifra s’hi sumen les activitats que hi contractis.

“La diferència és que ens adrecem a un client que mai s’hauria apuntat a un viatge organitzat”, explica Escapa. Per posar en marxa el viatge, l’usuari ha de donar les dates, escollir la destinació i especificar com són el grup i el pressupost. L’únic detall que va a compte del client és buscar i comprar els vols. La interfície de l’aplicació té un GPS que et permet seguir la ruta des del mòbil i rebre recomanacions del que pots fer cada dia sense estar connectat a internet. “Tenir una autoguia et dona molta més llibertat, no tens només tres opcions d’activitats i ningú et diu que a les deu del matí has de ser al vestíbulde l’hotel”, assegura Escapa. Per ara, l’experiment de Noken s’ha provat amb dues destinacions: Islàndia i Colòmbia. L’empresa ja ha captat mig milió d’euros de diversos fons de capital risc nord-americans i directius del sector. No obstant, Noken prefereix no compartir més xifres del seu negoci. Els ingressos venen per tres vies diferents: les comissions dels distribuïdors turístics, el pagament dels usuaris i els extres.