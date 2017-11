El grup de Flax & Kale vol una cuina nova per volar

“Jo era el raro”. Jordi Barri arrossegava aquest sentiment quan passava per l’adolescència i convidava els seus amics al restaurant que els seus pares havien obert el 1979. Eren els finals dels anys 90 i en aquell establiment de Lleida no s’hi podia demanar una coca-cola. Però tampoc uns cargols o un tall de carn. En aquell moment, amb la seva oferta vegetariana, aquell Paradís hauria sigut un restaurant singular en qualsevol punt de Catalunya. Avui, però, si Barri va patir algun tipus de complex, l’ha superat: assegut en una terrassa que dona a la plaça Castella de Barcelona, envoltat de turistes i prenent un Virus Killer -un suc- i unes xips de kale deshidratada, explica fins on ha arribat aquella aventura, ara anomenada Teresa Carles Healthy Foods: gairebé sis restaurants, un nou obrador en construcció, 9,6 milions d’euros de facturació el 2016 i una inversió rècord de nou milions aquest any (la meitat en endeutament). Al seu costat, la seva mare, Teresa Carles, l’acarona i li espolsa l’americana abans de marxar i d’haver confirmat que dinaran per acabar de parlar de la carta que definirà el restaurant que inauguraran a Barcelona aquest mes de novembre. El que farà sis.

Si els seus progenitors van posar la base del que ha sigut el grup -“El meu pare tenia molt clar que els restaurants vegetarians serien una tendència de consum, després de veure-ho a Londres”, explica, Jordi Barri ha sigut l’encarregat de desenvolupar el projecte. Quan va començar la seva carrera va pensar que un dia actualitzaria el model de restaurant on va créixer. I des que va agafar les regnes l’ha accelerat. Els canvis que portava al cap segurament es van confirmar amb la posada en marxa dels restaurants de la marca Flax & Kale -on el model vegetarià pur canvia a flexiterià: un 80% de base vegetariana i un 20% de receptes que inclouen peix blau- i locals fast food, inclòs el que està encabit en la gegantina botiga de H&M del passeig de Gràcia de Barcelona.

Els restaurants continuen, i s’obre la porta a crear un model de franquícies per ampliar la seva xarxa tant a Espanya -prioritzant Madrid- com a fora, però, pel que explica Barri, el futur d’aquest grup familiar no és a Lleida -el Paradís s’ha reconvertit en un Teresa Carles més avanguardista- ni a Barcelona, sinó a Bell-lloc. Un nou obrador està centrant els interessos i el gruix de les inversions previstes per aquest grup familiar: de moment està previst destinar set milions d’euros per posar en marxa la meitat dels 20.000 metres quadrats que van ser adquirits a l’Incasòl en un polígon que dormia el son dels justos arran de la crisi -o arran d’una planificació qüestionable-. Teresa Carles Healthy Foods posarà allà les seves oficines centrals i la cuina, que actualment es divideixen entre l’actual obrador de Bellcaire (350 metres quadrats) i un modest espai al restaurant del grup al carrer Tallers. Al primer d’aquests espais es produeixen pastes, pastissos i salses que després se serveixen als restaurants, mentre que al segon s’elaboren els sucs naturals -Teresa’s Juicery- que es venen als establiments i també online.

Un cop les noves instal·lacions estiguin llestes, la nova cuina centralitzarà tota aquesta producció amb l’objectiu d’incrementar-la i poder-la col·locar a través d’altres punts de distribució i internet. Però si les noves instal·lacions són una obsessió per a la família és perquè els Barri volen crear allà un nou centre de R+D que acabi de desenvolupar els productes que han agradat als restaurants actuals. “Vam triomfar en part gràcies a aquella idea americana de beure’s els vegetals, i ara hem de fer un salt seguint amb la innovació”, explica Jordi Barri, que enumera propostes veggie que ha pogut provar en els seus viatges pel món. I fins i tot somia en el projecte americà d’Impossible Foods -creada fa sis anys, ja ha captat 300 milions de dòlars per ser invertits-, que busca una hamburguesa amb una textura i un gust similars als de la vedella però 100% vegetariana. “Ens falta un científic i el know-how, però tenim tota la il·lusió del món per innovar”, assegura.

L’èxit que s’articuli a la cuina de Bell-lloc determinarà el futur del grup. “Potser amb els nostres restaurants no podem rendibilitzar el grup”, explica Barri, i obre la porta a nous restaurants en mans d’altres propietaris -franquícia- o la venda a partir de tercers. Aquesta última opció, però, no l’acaba de convèncer. I és molt clar pel que fa al motiu: “El nostre producte és molt diferenciat i voldríem aprofitar-lo íntegrament en els nostres locals”.