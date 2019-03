La fórmula d’èxit de la roba unisex

“Per què havíem d’abastar només un gènere quan trencant-nos-hi una mica més el cap podíem ampliar el camp a l’altre 50% de la població?”, així relata Abraham Tabios l’origen de la seva gran decisió com a CEO, creador i dissenyador de la marca Pitagora. “Veia el que hi havia al mercat i no m’agradava res”, explica Tabios. Per a ell, les marques s’havien tornat feixugues, carregades d’estampats i complicacions. “Si volies comprar roba, o et compraves la típica samarreta plena d’estampats dictats per les grans marques o et posaves una bàsica d’un sol color”, lamenta.

El seu projecte, lluny de convertir-se en una marca unisex, anava destinat a fer samarretes per a homes: “Volíem llançar la primera col·lecció a l’estiu, però vam acabar per començar a vendre a l’octubre: mala època”, rememora Tabios. La col·lecció era bàsica i senzilla, marcada per les ratlles rectes i les formes geomètriques. “Vam invertir-hi uns 300 euros. No era gaire, però buscaven un disseny simple i còmode”, afirma.

No va ser fins a una dels seves primeres fires que es va adonar del potencial que les seves samarretes tenien en l’entorn femení. “Quan vaig veure que les noies compraven els meus dissenys vaig decidir canviar els patrons i crear un producte de talla única i sense gènere”, explica. Pitagora havia trobat la seva veritable raó de ser.

A partir d’aquest moment les col·leccions es van anar ampliant, fins a abastar molt més enllà de samarretes i arribant a tot tipus de peces i colors, però mantenint l’esperit genderless i les formes geomètriques. “Tot el que dissenyo té un sentit, una raó, jo no posaré mai una línia o una butxaca perquè sí, sempre hi haurà una raó geomètrica al darrere”, explica Tabios. Incloent-hi el nom, tot a la marca es basa en la geometria: “El nom va sorgir d’una nit amb uns amics italians, d’aquí que sigui Pitagora i no Pitàgores, però englobava perfectament el que jo volia transmetre”.

Actualment l’empresa només té una botiga a Barcelona, la ciutat on va néixer el projecte; tot i així, viu de la seva pàgina web i els seus distribuïdors, botigues multimarca que tenen la seva secció Pitagora. “No tinc cap tipus de filtre per triar distribuïdors, només necessito que tinguin capacitat per promocionar totes les peces d’una col·lecció i que siguin botigues del mateix estil que volem transmetre des de la marca”, explica Tabios. L’empresa també participa en fires i esdeveniments de promoció: “No parem quiets, sempre tenim algun esdeveniment on assistir o algun mercat on muntar el nostre estand”, diu Tabios.

La clau de l’èxit de Pitagora no és cap misteri. L’empresari assegura que si abastes tota la població aconsegueixes que no sobri res: “Ningú comprarà un dels meus productes sense saber què compra, és un únic tallatge, no hi ha pèrdua”. Per ampliar el rang de vendes l’empresa va decidir treure algunes de les seves peces amb el tallatge SML, tot i això, les talles no varien entre homes i dones.

Durant el 2018, i en ple boom de les demandes de més igualtat entre home i dona, Pitagora va facturar uns 400.000 euros i volen seguir creixent: “Sempre hem tingut un públic molt ampli, des de joves fins a avis, i volem que segueixi així”, assegura Tabios.

El directiu es mostra poc preocupat per la seva competència: “Deixa de ser un problema quan no t’hi fixes -afirma-. Quan vam començar ningú es fixava en nosaltres, i ara fins i tot Zara ens ha copiat un dels nostres models. Alguna cosa devem estar fent bé”.

En un mercat en què l’extravagància sovint marca la diferència, Pitagora s’ha fet un lloc transitant en direcció contrària i apostant per la senzillesa i el concepte genderless.