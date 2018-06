Els fogons que han vist créixer Barcelona

A tocar de la Rambla, al bell mig del districte de Ciutat Vella, s’amaga des del 1786 Can Culleretes, el restaurant més antic de Catalunya i el segon d’Espanya. Les històries personals i el context històric han donat forma a una dilatada trajectòria i han acabat decorant les seves parets, plenes de records. És una història que comença a finals del segle XVIII, quan Joaquim Pujol va fundar l’establiment. Sense pretensions, en aquella època se servien crema catalana, xocolata i mató com a especialitats destacades. L’escudella i la botifarra amb seques van arribar el 1890, quan la família Regàs va comprar el negoci i va encetar una nova etapa com a restaurant, amb plats comuns de l’època. Els coneguts sopars de duro de principis del segle XX i el menjar de qualitat li van atorgar un gran renom dins de la ciutat.

Després, però, va arribar la Guerra Civil i amb ella el pa negre. Els temps eren difícils i els Regàs van acabar traspassant l’establiment al Gremi d’Hostalers i de Cuiners. Va ser aleshores que Sisco Agut i Sussi Manubens, sense escoltar aquells que els advertien que els costaria remuntar el negoci, van decidir l’any 1958 posar-se al capdavant del restaurant. Avui, tres generacions més tard, es continua escrivint una història familiar.

Durant la dictadura franquista Can Culleretes va ser espai de debat i tertúlia política entre personalitats contràries al règim. Els propietaris, explica Montse Agut, copropietària actual de l’establiment, “s’havien d’inventar excuses, com ara celebracions d’aniversari, per justificar la presència de personatges il·lustres com el doctor Trueta”. Agut afirma que els temps actuals són, en cert aspecte, complicats per al negoci de l’hostaleria a Barcelona a causa de la gran competència, “però de la mateixa manera que molts restaurants obren, també molts tanquen; és important estar sempre atents i potser s’hauria de procurar no donar tantes llicències d’obertura”, afirma. Segons un cens de l’Ajuntament del 2014, a Barcelona hi havia 10.252 restaurants, bars i hotels. D’aquests, 1.653 eren al districte de Ciutat Vella, en part per l’efecte crida de l’aglomeració de turistes, de la qual Can Culleretes també s’aprofita.

Amb una capacitat per a 269 comensals, 6 menjadors i 2 plantes d’inspiració modernista, un dia d’entre setmana poden sortir aproximadament 150 menús, que oscil·len entre els 13,70 i els 16,50 euros. Després de més de 200 anys d’història, el nom és encara una incògnita. Hi ha diferents versions de la història, però la més estesa és la d’una cantarella que llançava un cambrer a les companyes que rentaven els plats. “Noies, culleretes!”, cridava per poder atendre les taules allargades ocupades per desenes de clients que esperaven ser servits. D’aquesta expressió, que divertia els clients, n’hauria sorgit la dita popular: “Anem a Can Culleretes”.