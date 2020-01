Un èxit contra la lògica

EL 2008 va ser una piconadora. L’inici de la crisi es va endur llocs de feina i empreses que no van poder resistir davant el crash financer. Però per a Albert Manchón, un dels pitjors anys per a l’economia espanyola del nou segle va començar d’una manera molt diferent. Aquest enginyer industrial va viure l’avantsala de la gran recessió a Alemanya. Primer com a cambrer i més tard venent maquinària a la península Ibèrica, tres anys després va tornar a casa amb un únic pensament al cap: “Tothom que feia una enginyeria pensava en crear una empresa o un producte”. Manchón va fitxar per una companyia que feia contenidors per al sector de l’automòbil, però al cap de poc temps el mantra germànic li va tornar al cap i, contra tot pronòstic, el 2008 va crear Altoplast. El negoci consistia en fabricar contenidors per a la indústria de l’automoció: aquests embalatges estan adaptats als components dels automòbils i permeten que tant els fabricants com els proveïdors es puguin enviar les peces múltiples vegades.

Manchón va engegar el projecte amb un soci, a qui el 2010 va comprar la meitat de l’empresa. Des d’aleshores ha passat d’ingressar 600.000 euros a tancar el 2019 amb una facturació de 10 milions. Pel camí s’ha traslladat d’una nau de 800 metres quadrats de Taradell a una fàbrica de 15.000 metres quadrats a Hostalets de Balenyà, i la seva plantilla s’ha ampliat fins a 110 treballadors. “Vam contractar costureres sense feina de més de 50 anys i de la comarca, i ara hi treballen algunes de les seves filles”, diu. Els productes d’Altoplast són caixes de plàstic adaptades a cada peça, però a la companyia osonenca també s’hi cusen peces tèxtils per protegir els components que transporten els seus embalatges. L’empresa, explica Manchón, treballa per a una bona part dels proveïdors de grans fabricants, com Seat, Opel i Citroën.

La bona marxa d’Altoplast depèn, doncs, de l’arribada de nous models perquè totes les caixes estan adaptades a les especificitats dels components. “És un cicle, nosaltres podem vendre allà on hi ha un circuit tancat”, explica Manchón. Tot i així, des del 2018 l’empresa té un peu posat en un altre negoci. Ha creat una divisió per fabricar una part molt concreta del cotxe: peces entapissades per al reposabraços dels panells de la porta de l’Audi A1. La sacsejada que s’acosta a la indústria automobilística no espanta Manchón, que espera convertir a la llarga aquest negoci en una filial. “Ara hi ha molta ambició per crear aplicacions, però encara hi ha moltes coses per produir”, conclou.