Els estudiants que no volen tornar a demanar mai més la clau del wifi

“Quina és la contrasenya del wifi?”. En ple segle XXI aquesta és una de les preguntes més habituals que pot fer un client quan s’asseu en un bar o un restaurant. Aquests espais ja no només serveixen per consumir. Amb el temps s’han convertit en espais de treball per aprofitar la connexió a internet mentre prens el cafè. Ara, però, dos estudiants del TecnoCampus de Marató s’han proposat que ni tan sols calgui fer aquesta pregunta per accedir al wifi d’un establiment. WiPass és la invenció de Mariam Ayadi i Nil Mandri. “Anava als bars i acabava demanant la clau, però es feia pesat”, explica Ayadi. Després d’investigar una mica, va descobrir que la tecnologia existia, va reclutar un company perquè fes un disseny 3D i van patentar la invenció. Es tracta d’un dispositiu que es connecta al wifi d’un comerç només acostant-hi el mòbil, sense necessitat d’escriure la contrasenya.

Tot plegat va arrencar el setembre de l’any passat. Ara ja han recollit els premis CreaTIC i UPFEmprèn i busquen 100.000 euros de finançament a través de la plataforma de micromecenatge Indiegogo. Ayadi no revela gaires detalls sobre com funciona aquest dispositiu que aconsegueix connectar els clients amb la xarxa d’una cafeteria, un hotel o un centre comercial. El prototip s’assembla a una estació sense fils per carregar la bateria del telèfon, amb una base que pot ser de fusta. El client ha de descarregar-se l’aplicació de WiPass i deixar el seu terminal sobre aquest dispositiu per accedir a la xarxa. Segons explica Ayadi, tampoc cal carregar-lo perquè s’alimenta de l’energia dels smartphones dels clients. “No podem dir-ne gran cosa, però ara ens centrarem sobretot en desenvolupar més el programari”, avança. L’aplicació també permetrà els usuaris veure en quins altres punts no caldrà que escriguin ni demanin la clau del wifi.

L’estratègia de WiPass és vendre aquests dispositius a cadenes amb molta densitat d’establiments. El model més senzill costarà 39,99 euros, i el premium, 59,99 euros. Un cop instal·lat, Ayadi vol oferir serveis extra per a les empreses, com ara una plataforma per consultar com i quan es connecten els seus clients a les xarxes sense fils. Ja no és estrany que alguns bars o establiments comercials comparteixin la seva connexió amb els consumidors a canvi que ells facin una publicació a les seves xarxes socials amb la ubicació del local.

Pel que fa a les preocupacions sobre la seguretat del sistema, la fundadora recorda que el dispositiu tan sols fa d’intermediari i que les empreses continuen tenint una contrasenya per accedir al wifi. És a dir, qui ho intenti sense fer-ho a través de WiPass no aconseguirà connectar-se. De fet, Ayadi tampoc descarta que aquest dispositiu pugui tenir el mateix ús a dins de casa. “És molt normal anar a casa d’algú i acabar mirant a sota del router perquè no trobes la contrasenya; així t’ho pots estalviar”, raona.

Els 100.000 euros de la campanya a Indidegogo serviran per enllestir la tecnologia, però Ayadi és conscient que per arribar al mercat també els caldrà buscar nous inversors. “La nostra visió és el món i haurem de comprovar els mercats”, explica la consellera delegada de WiPass. De fet, aquesta estudiant de màrqueting encara no havia entrat en el món de la tecnologia, però reivindica que això no ha estat un requisit per crear el dispositiu: “Passi el que passi, per a mi el més gratificant de tot el que ha passat és que hem creat una cosa que abans no existia i ara sí”.